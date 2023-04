Marie-Colline Leroy, une parlementaire avec « des armes solides » pour remplacer Sarah Schlitz au gouvernement De Croo

Pour la coprésidence d'Ecolo, Marie-Colline Leroy a "toutes les qualités pour relever avec talent les nombreux défis qui s'annoncent en matière d'égalité".

"De nombreuses réalisations ont pu être concrétisées sous l'égide de Sarah Schlitz. Cependant, il reste encore beaucoup de combats à mener et de victoires à engranger d'ici la fin de la législature. On y mettra toute notre énergie", a souligné Rajae Maouane.

"Ceux qui pensaient qu'en coupant un arbre, on éliminerait la forêt seront déçus", a averti la co-présidente, largement applaudie. "Je vois un parti qui reste solide, déterminé dans ses valeurs, extrêmement reconnaissant et fier du travail de Sarah, solidaire pour soutenir les femmes mandataires. Les standards (éthiques), j'espère qu'ils seront aussi rehaussés dans les autres partis", a-t-elle lancé, ajoutant qu'Ecolo appliquerait la "tolérance zéro face aux attaques, aux insultes, aux commentaires racistes, sexistes, transphobes, homophobes, lgbtqiphobes." "On ne lâchera rien !", a-t-elle conclu.

Pour Jean-Marc Nollet , "Marie-Colline Leroy allie une expérience parlementaire et une approche sociale qui lui donneront des armes solides pour poursuivre le travail de Sarah Schlitz, salué par la société civile."