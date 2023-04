1er mai, fête du (télé)travail : pourrait-on revenir à temps plein au bureau ?

Giseline Rondeaux, le télétravail en formule hybride est désormais bien ancré dans les entreprises ?

Le Covid a fait bouger les lignes. Les faits l’ont démontré: on n’est pas moins productif quand on travaille à distance. Des entreprises nous contactent pour intégrer le télétravail dans une politique structurelle. On voit le modèle hybride se généraliser: pas de présentiel à 100%, pas de télétravail à 100%. Un entre-deux.

Pourquoi vient-on au bureau aujourd’hui ?

La motivation a changé. Le travail de fond, qui nécessite de la concentration, on peut le faire chez soi. Et on vient dans son entreprise pour tout ce qui nous a manqué pendant le confinement: les contacts sociaux, la dynamique collective, la cohésion d’équipe, le brainstorming, les tâches de créativité… (Lire aussi notre entretien avec Laurent Taskin, de l’UCLouvain : « On a redécouvert les vertus de la présence au bureau") La relation managériale a elle aussi changé.

Dans quel sens ?

On se repose plus sur une notion de confiance. On est moins dans un management contrôlant et plus dans la responsabilisation. Le manager doit aussi être davantage dans l’accompagnement à distance et la prévention du burn out, de l’isolement, de la détresse. Quand on télétravaille, on peut le vivre bien ou très mal. On peut se sentir abandonné ou au contraire responsabilisé, surcontrôlé ou à l’inverse soutenu. La perception dépend aussi du type de management.

Les responsables d’entreprise sont prêts pour ces nouvelles missions ?

Nous avons en tout cas beaucoup de demandes pour les formations sur la transformation des relations managériales, qui font partie du certificat de spécialisation en NWOW (New ways of working, HEC Executive School).

Est-ce qu’on pourrait se diriger vers du télétravail à temps plein ?

Ce n’est pas le cas de figure qu’on voit le plus. Et ce n’est pas plus mal. C’est assez négatif en termes de cohésion d’équipe, d’engagement. Il y a aussi un sentiment d’abandon et un risque accru de burn out. Aux États-Unis, ceux qui l’ont tenté (comme Google) ont fait machine arrière. Le sentiment d’appartenance à l’entreprise était en chute libre. Et puis, nous sommes quand même des animaux sociaux.

À l’inverse, est-ce qu’on pourrait revenir à du présentiel complet ?

Je ne vois pas sur quelle base on y reviendrait. Il y a une motivation économique pour les entreprises, puisqu’on peut réduire les espaces de travail. Quand on voit le prix du mètre carré de bureau à Bruxelles… Les travailleurs y voient aussi des avantages. Et au niveau sociétal, ça a du sens au niveau de l’empreinte écologique. Même si ça dépend de plein de paramètres, notamment quand on parle d’efficacité énergétique: chauffer 20 maisons ou un seul bâtiment ?