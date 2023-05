Top Chef 2023: Albane, la voix emblématique de cette saison, quitte la compétition

Les familles de retour dans l'émission

La première preuve a commencé fort avec comme introduction, l'exposition et la dégustation par les candidats d'un oeuf réalisé en pâtes "L'Oeuf Macaroni" par le chef Michel Roth (Meilleur ouvrier de France et Chef doublement étoilé). Farce fine, champignons, truffe... Bref, un repas familial composé de pâtes, mais un chouia amélioré et sublimé. Les candidats devaient "amener les pâtes qui sont quand même un produit populaire on va dire, à la haute gastronomie. Les mettre en scène et les sublimer par le visuel et le gustatif", selon les mots du Chef Michel Roth.

Le jury chargé de départager les candidats n'était autre que... des membres de la famille des participants. Évidemment, les émotions étaient à leur comble à l'arrivée de ce jury d'exception.

Les participants se sont lancés dans diverses préparations. Carla était seule aux commandes de sa préparation (pour l'équipe de Philippe Etchebest). Ayant travaillé en Italie, cuisiner des pâtes ne lui est pas étranger. Elle s'est lancée dans une recette de berlingots de pâtes rayées, farcis avec une farce de champignons et d’ail noir. Trois pâtes pour un plat... de quoi inquiéter son chef Philippe Etchebest.

Les autres candidats étaient en duo pour cette épreuve: Albane était avec Hugo (dans la brigade de Philippe Etchebest), Sarika et Jean (brigade de Paul Pairet) et enfin Mathieu était en duo avec Jérémie (brigade de Glenn Viel).

Lors de la dégustation, les candidats ont d'abord été jugés par leur proche uniquement sur le visuel, sans savoir qui se cachait évidemment derrière les plats. Chaque assiette choisie par un proche permettait d'obtenir 1 point au candidat. Le chef Michel Roth a ensuite réalisé un classement des plats, les candidats ont pu y remporter de 0 à 6 points. Les deux assiettes qui ont cumulé le plus de points ont permis aux candidats de se qualifier pour la semaine prochaine: Sarika et Jean ainsi que Carla.

Épreuve éliminatoire: la tarte à l'honneur

Remplacer la classique pâte à tarte par un support plus original. C'est ce qu'a réalisé le chef pâtissier Julien Dugourd avec sa tarte au citron meringuée inversée. Il a lancé le défi aux candidats de créer une tarte salée ou sucrée... mais sans pâte. Il fallait imaginer un support qui n'était pas de la pâte afin de pouvoir y monter dessus les éléments d'une tarte. Les candidats étaient évidemment en solitaire pour cette épreuve éliminatoire. Jérémie a proposé au chef Julien Dugourd de réaliser une base de tarte en röstis de pommes de terre, thym citron et ail. Une duxelle de champignons et des têtes de champignons ont formé les différentes couches de la tarte. Mais surprise.. La pomme de terre évoque chez le chef un souvenir particulier.... sa grand-mère !

Tous les candidats ont réalisé de belles créations, mais c'est Jérémie et le souvenir du chef Julien Dugourd pour sa grand-mère qui a surpassé tous les autres plats. Il a donc remporté l'épreuve, avec un coup de cœur et beaucoup de compliments. Hugo est arrivé second sur cette épreuve. Glenn Viel a finalement goûté à l’aveugle les deux préparations des candidats restants: Albane et Mathieu. Mathieu a été choisi par son chef de brigade et Albane a dû quitter l’aventure. C’est dans une vague d'émotion que la jeune candidate s’en est allée.

Danny, toujours imbattable

En parallèle de l'émission Top Chef saison 14, une nouvelle compétition a vu le jour. Il s'agit de la fameuse brigade cachée d'Hélène Darroze. Depuis son élimination lors de la deuxième semaine du concours, il a rejoint la brigade cachée (dont le gagnant intégrera Top Chef afin de reprendre la compétition). Danny Khezzar, sous-chef dans un restaurant étoilé Suisse, remporte toutes les épreuves. Cette semaine encore, il a dû battre Albane pour continuer son aventure.