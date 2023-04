Les parents de Julie Van Espen s'expriment: “Julie serait encore en vie si chacun au sein du monde judiciaire avait pris ses responsabilités"

En 2019, Julie Van Espen, une étudiante anversoise, est assassinée par Steve Bakelmans en mai. Les parents de la jeune femme ont adressé ce vendredi 28 avril une lettre ouverte à l'ensemble des ministres compétents et des présidents de parti dans laquelle ils dressent un bilan de la situation quatre ans après l'assassinat de la jeune femme par un homme déjà condamné à deux reprises pour viol. Pour rappel, l’affaire avait fait grand bruit en Belgique. Premièrement, à cause de son aspect tragique : Julie devait se rendre en vélo à Anvers, où elle avait rendez-vous avec des amies, elle n’arrivera jamais. Mais de plus, l’auteur des faits, Steve Bakelmans, était déjà connu de la justice. Il était en libération conditionnelle et avait été condamné à 4 ans de prison pour viol en 2017 (entre-autres).