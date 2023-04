50.000 personnes attendent un logement social à Bruxelles : “Il faudra réglementer le marché locatif privé”, estime Nawal Ben Hamou

guillement Un Bruxellois sur deux rentre dans les conditions du social

Certaines de ces familles attendent jusqu’à 10 ou 15 ans avant de pouvoir bénéficier d’un logement social. “C’est très long. C’est pourquoi je ne voulais pas uniquement me consacrer à la construction de logements sociaux. Il faut diversifier les solutions qui sont apportées à ces familles.”

Parmi ces solutions, l’allocation loyer. “9.000 familles bénéficient de cette allocation tous les mois. Elles restent sur la liste d’attente mais, comme elles logent sur le marché locatif privé, c’est une aide qu’elles perçoivent tous les mois pour pouvoir payer leur loyer. Le montant varie entre 120 € et 280 € par mois. On estime qu’il y aurait 12.500 familles en droit de percevoir ce loyer. On est donc occupé à rechercher le reste de ces personnes qui sont dans les conditions mais qui n’ont pas fait la demande”, précise Nawal Ben Hamou.

Réguler le marché locatif privé

50.000 personnes sur liste d’attente et 40.000 logements publics sociaux à Bruxelles. Peut-on réellement satisfaire tout le monde ? “C’est clair qu’on ne pourra pas tout assumer. Il faudra à un moment réglementer le marché locatif privé. On ne peut plus se permettre d’avoir des loyers extrêmement chers à Bruxelles”, commente la socialiste.

Les prix du marché privé sont trop élevés dans la capitale, estime la secrétaire d’État. “La règle, c’est que les Bruxellois devraient accorder entre 30 à 40 % de leurs revenus au paiement de leur loyer. Aujourd’hui, on est à 50-60 %. C'est beaucoup trop. Qu’est-ce qu’il reste à vivre pour les locataires ?”

Nawal Ben Hamou souhaite aborder le point à la table des négociations de la prochaine législature bruxelloise, si son parti figure dans l’accord de majorité gouvernemental.

Moratoire contre les expulsions : les propriétaires seront indemnisés

Dès l’hiver prochain, les propriétaires bruxellois ne pourront plus expulser leurs locataires de novembre à mars. “Ce sera une première en Belgique”, se félicite la secrétaire d’État, avant de poursuivre : “On veut éviter de trouver des solutions en urgence pour les personnes qui sont à la rue en maintenant la famille dans ce logement-là le temps qu’elle puisse trouver une solution. La Région interviendra et indemnisera le propriétaire en attendant. Un fond spécifique a d’ailleurs été prévu pour ça.”