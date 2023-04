Acculée par les polémiques, la secrétaire d’État a pris sa décision en pleine nuit et s’est invitée – in extremis – dans "Matin Première". Décryptage d’un choix qui était devenu … inévitable.

2. Anderlecht: vers une nouvelle hausse de capital

Coucke et Vandenhaute devront investir pour que Fredberg puisse faire des transferts.

3. Antoing : une seconde vie… pour le cimetière de Calonne

Désaffecté, l’ancien cimetière de Calonne connaît de l’agitation. Une formation visant à restaurer les tombes y est donnée par la Région wallonne.

4. Namur: retour en force des Olympiades pour les enfants à Jambes (vidéo)

Plus de 1.000 élèves des écoles communales de Namur fouleront cette semaine la piste du stade Adeps, à Jambes, pour la 28e édition des Olympiades.

5. David Goffin en mission au Challenger d’Aix-en-Provence pour reprendre confiance et sauver ce qu'il reste de son ranking

Le Liégeois veut enchaîner un maximum de rencontres d’ici le tournoi de Roland-Garros (28 mai au 11 juin).

6. Des plantes et des oiseaux: quatre activités à ne pas louper ce week-end

Ce 1er mai, c’est "L’Aube des oiseaux" et donc l’occasion d’aller écouter leurs chants dès l’aurore. Mais c’est aussi l’ouverture de plusieurs expositions consacrées aux fleurs, aux arbres et aux plantes. Voici notre sélection pour ce week-end.

7. La tour gallo-romaine de l’impasse de la Porte neuve sera classée

À Arlon, les tours Jupiter et Neptune, classées respectivement comme monuments depuis 2013 et 2019, sont désormais rejointes par la tour et deux tronçons de l’enceinte gallo-romaine situés impasse de la Porte neuve à Arlon. Des vestiges que le collège, suivi par le conseil communal, a décidé de classer, répondant ainsi favorablement à la requête du couple propriétaire de la maison dans laquelle ont été découverts en 2021 les éléments du passé arlonais.

8. L’opposition louviéroise contre le nouveau projet de la friche Boch: "Ce projet, c’est un enterrement de première classe du centre-ville"

Le manque d’attractivité du nouveau projet pour le centre-ville voisin est notamment pointé du doigt.

9. Verviers: la ludothèque de Stembert a 35 ans !

La Ludo-Schtroumpf de Stembert souffle ses 35 bougies en 2023. Si le Covid ne l’a pas épargnée, elle continue à rassembler de nouveaux affiliés autour des jeux de société, qui sont revenus à la mode, ces dernières années.

10. Tribunal de Tournai: Il menace les policiers avec un couteau... "Viens, je vais te planter"

Les policiers avaient été appelés suite à une dispute familiale.