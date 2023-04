Qui va remplacer Sarah Schlitz à l’Égalité des chances ? Certains noms circulent… (vidéo)

La secrétaire d’État Sarah Schlitz démissionne: "La polémique a pris une ampleur délétère pour le climat politique"

Sarah Schlitz, secrétaire d’État Ecolo à l’Égalité des chances, des genres et à la diversité, a annoncé ce mercredi 26 avril 2023 sur La Première qu’elle présenterait sa démission au Premier ministre. En conférence de presse, la Liégeoise a précisé les raisons de sa démission et pointé “les violences sexistes et sexuelles” dans le monde politique.