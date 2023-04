Charleroi et Liège: plusieurs dizaines de personnes privées de liberté lors d'une vaste opération policière

Une enquête minutieuse, menée depuis plus d'un an, est à l'origine de l'opération policière. "L'opération ne découle pas d'informations récoltées après le décryptage de messages échangés dans la messagerie SkyECC. Il s'agit néanmoins du même type de groupes d'auteurs venant des Balkans et en majorité albanophones", a précisé la police fédérale.

Une quarantaine de perquisitions simultanées ont permis le démantèlement d'une dizaine de plantations de cannabis pour un total de plus de 10.000 plants de cannabis. "Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées et privées de liberté. D'importantes saisies d'argent et de biens de luxe (montres, sacs, voitures, etc.) et d'armes ont également eu lieu", a conclu la police fédérale.