Livraison de F-35 à la Belgique: Ludivine Dedonder confirme que seuls 2 avions seront fournis par les USA

"Le plan de livraison initial prévoyait la livraison des quatre premiers appareils au cours du dernier trimestre 2023. En raison de l'impact de la crise covid, un ajustement a dû être effectué et le calendrier de livraison actuel prévoit désormais la livraison de deux F-35 en décembre de cette année et de deux autres au premier trimestre 2024", a-t-elle indiqué en commission de la défense nationale de la Chambre.

Quatre à cinq F-35 par an seront livrés entre 2024 et 2030, de sorte que les 34 avions devraient être livrés en 2030, conformément au schéma de livraison initial, a ajouté Mme Dedonder (PS) en réponse à une question du député Georges Dallemagne (Les Engagés).

Le calendrier annoncé lors de la commande de ces 34 chasseurs furtifs de cinquième génération par le précédent gouvernement prévoyait une livraison de tous les appareils entre 2023 et 2030, à raison de quatre appareils par an, sauf cinq en 2028 et 2029.

Le retard dans les premières livraisons avait été révélé mi-avril par des sources militaires et industrielles qui l'avaient imputé à un ralentissement de la production enregistré par le groupe américain Lockheed Martin et sa chaîne de sous-traitants lors de la pandémie de covid.

La construction du F-35A Lightning II destiné à la Force aérienne belge a débuté à la fin de l'an dernier sur la chaîne d'assemblage de Lockheed Martin située à Fort Worth, dans l'État du Texas (sud des États-Unis), avait annoncé le ministère de la Défense le 14 novembre dernier.

Selon Mme Dedonder, les premiers F-35 belges seront livrés dans la configuration Technological Refresh 3 (ou TR3) Block 4, ce qui signifie qu'ils seront dotés "des équipements les plus récents".

Les tests de qualification pour cette configuration - qui comprend une amélioration des affichages des données et une augmentation de la mémoire des ordinateurs de bord et de la puissance de traitement informatique - sont en cours.

Mais à Washington, le directeur de l'agence du Pentagone qui gère le programme F-35, le "Joint Program Office" (JPO), le lieutenant-général Michael Schmidt, a annoncé fin mars que cette mise à jour RT3 ne devrait être disponible qu'en avril 2024.

Soit "un an plus tard que la date initiale d'avril 2023", selon le député républicain Rob Wittman, qui préside une sous-commission de la Chambre des représentants.

Le gouvernement fédéral a décidé en octobre 2018 d'acheter 34 avions F-35 sur la base d'une lettre d'accord avec le gouvernement américain.

Selon la ministre, le montant total de l'achat - tel que communiqué lors de la commission parlementaire Achats et ventes militaires en mars 2021 - s'élève à 4,5 milliards d'euros et est inchangé depuis.

"Aujourd'hui, hormis les éventuels effets de l'inflation ou des taux de change, une augmentation du montant de la lettre d'accord suite à un surcoût n'est pas prévue", a ajouté Mme Dedonder.

Le paiement est effectué sur la base des accords repris dans cette lettre: 25% ont été payés avant 2023, 28% sont prévus pour la période 2023-2024 et 47% seront liquidés au cours de la période 2025-2030.