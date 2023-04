Le débrief du jour : Sarah Schlitz démissionne | Olivier Vandecasteele bientôt libéré ? | Encore une défaite pour David Goffin

Sarah Schlitz, secrétaire d’État Ecolo à l’Égalité des chances, des genres et à la diversité, a annoncé ce mercredi 26 avril 2023 sur La Première qu’elle présenterait sa démission au Premier ministre. En conférence de presse, la Liégeoise a précisé les raisons de sa démission et pointé “les violences sexistes et sexuelles” dans le monde politique.

2. Olivier Vandecasteele bientôt libéré ? L’Iran annonce un échange de prisonniers, les proches de l’humanitaire et les autorités belges nient

Ce mercredi 26 avril, l’Iran s’est montré optimiste sur un prochain échange de prisonniers avec la Belgique, laissant entrevoir la libération du travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele, une annonce aussitôt démentie par les autorités belges et par la famille du Tournaisien.

3. Covid en Belgique: fin de l'isolement obligatoire de 7 jours après un test positif

Compte tenu de l'évolution favorable de la pandémie, la conférence Interministérielle (CIM) Santé publique, qui réunit le fédéral et les entités fédérées, a décidé de mettre fin à l'obligation d'isolement automatique de sept jours après un test covid positif, annonce-t-elle mercredi.

4. Le Conseil supérieur de la santé prône l’interdiction des filtres à cigarettes

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) recommande l’interdiction générale des filtres à cigarettes pour deux raisons : ils ne réduisent pas les effets nocifs du tabac sur la santé et les mégots génèrent une pollution importante.

5. Défait au premier tour du Masters 1000 de Madrid, David Goffin est virtuellement éjecté du Top 100 pour la première fois depuis juillet 2014

Le Liégeois a été incapable de prendre le jeu à son compte face à l’Espagnol Roberto Carballés Baena (ATP 53).