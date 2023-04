"J'ai commis une erreur": voici comment Sarah Schlitz a annoncé sa démission (vidéo)

"En sortant de ce studio, j'irai présenter ma démission au Premier ministre. J'ai commis une erreur pour laquelle je me suis excusée", a débuté la secrétaire d'état Sarah Schlitz, légèrement émue. "Mais aujourd'hui la polémique a pris une ampleur délétère pour le climat politique. Elle occupe toute la scène politique et médiatique, et cela devient irrespirable. Je ne me suis pas engagée en politique pour cela".

Sarah Schlitz a démissionné de son poste de secrétaire d'état ce mercredi 26 avril ©La Première

guillement Cette démission, c'est ma décision

"Cette démission, c'est ma décision. Le Premier ministre m'a soutenu la semaine passée en séance plénière, et m'a encore réitéré son soutien hier", a-t-elle notamment, avant de préciser qu'elle n'en voulait "à personne".

Le nom de la personne qui succédera à Mme Schlitz n'est pas encore connu. Il doit d'abord être approuvé par le Conseil de fédération d'Ecolo avant d'être soumis au gouvernement.