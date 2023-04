Détention d'Olivier Vandecasteele: avec la désinformation, "l'ignominie s'ajoute à l'effroi", selon la famille

Plus tôt dans la journée, les autorités iraniennes avaient affirmé être optimistes sur un prochain échange de prisonniers avec la Belgique, laissant entrevoir la libération de M. Vandecasteele. Les autorités belges ont, dans la foulée, formulé un démenti, confirmé par la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

"Nous avons affaire à une partie qui fait flèche de tout bois pour arriver à ses fins, y compris le chantage et la désinformation", avait-elle averti.

"Nous gardons pleinement confiance dans la volonté des autorités belges pour aboutir à un accord sans délai et demandons aux autorités iraniennes d'y parvenir rapidement. Il y va de la survie d'Olivier", ont ajouté les proches du travailleur humanitaire.

Ces derniers ont par ailleurs indiqué que M. Vandecasteele avait également pu appeler mercredi. "Il a confirmé qu'il n'était plus à l'isolement et que le contact avec deux autres détenus lui permettait de rendre son enfermement injuste un petit peu plus supportable", ont-ils rapporté.

"Cependant les conditions matérielles de détentions se sont détériorées: les matelas ont été retirés, la nourriture servie est uniquement froide et de mauvaise qualité et surtout Olivier n'est toujours pas traité pour les douleurs aux jambes qui lui rendent la station debout très compliquée et l'empêchent de dormir", ont-ils poursuivi.

Le travailleur humanitaire, âgé de 42 ans, a été arrêté le 24 février 2022 à Téhéran et condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour "espionnage", à l'issue d'un procès qui n'a pas respecté les droits élémentaires de la défense.