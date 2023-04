Démission de Sarah Schlitz : “Immense merci”, “Game over”, “Amateurisme”, les réactions du côté politique

Les remerciements d’Ecolo

Les réactions politiques n’ont pas tardé à poindre. Et forcément une pluie d’hommages au sein de son parti. D’abord un “immense merci” adressé par le co-président de parti Jean-Marc Nollet “à Sarah Schlitz et son équipe pour l’immense travail réalisé. Les traces en sont imprimées à l’encre arc-en-ciel indélébile”, notamment pour “avoir fait avancer la cause féministe comme aucune autre ministre avant elle. Elle a porté haut et fort un discours progressiste et inclusif”, poursuit l’écologiste.

”Cette décision […] démontre encore une fois quelle femme politique remarquable c’est. Faire un pas de côté pour préserver les luttes…”, a tweeté Rajae Maouane, co-présidente du parti.

Toujours du côté des Verts, Georges Gilkinet, vice-premier ministre Écolo au gouvernement fédéral a signalé son “respect […] pour tout le boulot abattu en moins de trois ans. Le combat pour + d’égalité ne va pas s’arrêter là ! Tout au contraire, nous continuerons à le porter. En nous appuyant sur les bases nouvelles que tu lui as données”.

Philippe Henry, ministre wallon de l’Énergie Ecolo, a, lui, salué une “femme de valeurs, de conviction et d’énergie”.

Le pas-de-côté de la secrétaire d’État a aussi généré des réactions dans l’opposition. “Game over”, écrit Maxime Prévot, président des Engagés. “Au terme d’une logo-rrhée de justifications malhabiles et peu convaincantes, la Secrétaire d’Etat Sarah Schlitz a démissionné. Une issue devenue inévitable. Le combat pour l’égalité des chances a besoin à présent de vite retrouver un porte-voix efficace.”

La N-VA se félicite

Du côté des nationalistes flamands, Theo Francken a félicité Sander Loones, député N-VA à l’origine des premières révélations sur les communications gouvernementales de la secrétaire d’État. “Schlitz démissionne. C’est la première fois qu’un membre du gouvernement Vivaldi qui ment manifestement dans l’hémicycle doit démissionner. Maintenant, tous les autres. Go Sander Loones”, écrit l’ancien secrétaire d’État à l’asile et la migration, aujourd’hui député fédéral.

Le député N-VA Sander Loones ne juge pas nécessaire de remplacer la secrétaire d’État démissionaire. Selon lui, un transfert de ses compétences dans le portefeuille d’un ministre déjà en exercice ferait l’affaire pour cette dernière année de législature. “La politique montrerait qu’elle peut faire des économies. Cela profiterait au budget désastreux de De Croo”, a-t-il déclaré.

”Amateurisme”

Dans les rangs du MR, le chef de groupe à la chambre Benoît Piedboeuf est sorti dans les médias. “On aurait pu tourner la page car chacun peut commettre des erreurs mais ce n’est pas le cas. Si la défense n’était pas forte, c’est peut-être parce que les arguments derrière n’étaient pas forts non plus”, a-t-il ajouté en pointant du doigt la “naïveté”, l'” inexpérience” et l'” amateurisme” de certains membres du cabinet de Sarah Schlitz.

Députée fédérale pour DéFI, Sophie Rohonyi a déploré un “gâchis”.