Le dépôt du préavis est une réponse au report d’une réunion de négociation qui était en principe prévue ce lundi 24 avril dans le cadre des négociations sectorielles. “Le Setca a toujours privilégié la concertation. Néanmoins, face à cette décision unilatérale des employeurs de reporter les négociations du secteur au mois de mai et à ce non-respect des préoccupations des travailleurs, nous avons déposé un préavis de grève et d’action pour l’ensemble du secteur”, explique le syndicat socialiste dans un communiqué.

”Ce préavis est un signal fort du profond malaise qui règne dans le commerce et de la détresse des travailleurs”, estime le Setca qui espère que la réunion du 11 mai (en principe au sein des commissions paritaires du commerce, regroupées pour l’occasion) “pourra enfin servir à un réel débat au sein des cinq commissions paritaires sur les problèmes et sur les solutions à apporter pour que le secteur du commerce et ses travailleurs aient un avenir en Belgique.”