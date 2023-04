La directive sur les pollutions industrielles rejetée en commission Agri : "L’agriculture n’a rien à y faire", soutient Benoît Lutgen

Le texte porté par la Commission européenne a pourtant été rejeté ce mardi après-midi en commission Agriculture du Parlement européen.

"Un premier combat", se réjouit Benoît Lutgen, député européen du groupe PPE (et Les Engagés en Belgique) et rapporteur pour cette directive. Il explique pourquoi, contre toute attente, la directive pourrait faire perdre des plumes au climat.

"Une blague, vu du Brésil"

Les activités industrielles visées par la règlementation européenne intègrent "les centrales électriques, les raffineries, le traitement et l’incinération des déchets, la production de métaux, de ciment, de verre, de produits chimiques, de pâte à papier et de papier, de denrées alimentaires et de boissons, ainsi que l’élevage intensif de porcs et de volailles ". Entre autres ajouts, la nouvelle mouture soumise au vote en commission Agriculture ce mardi inclut pour la première fois l’élevage bovin. Et c’est là qu’est l’os, considère Benoît Lutgen. Pour les porcs et pour les volailles aussi, d’ailleurs.

"On met sur le même pied l’agriculture et l’industrie, Même s’il existe des élevages intensifs en Europe, on parle du secteur primaire (l’agriculture) et on l’assimile au secteur secondaire (l’industrie)", commente le député européen. Et d’une.

©eda E. H.

Et de deux : pour la Commission européenne, le seuil fixé pour qu’un élevage soit considéré comme industriel - et donc soumis à la directive - est de 150 "unités gros bétail" (UGB, lire ci-dessous) pour les bovins, les porcs et les volailles. " Ce genre de seuil, vu du Brésil, d’Australie ou des Etats-Unis, c’est une blague."

Et de trois : comme le respect de la directive implique des investissements par catégorie d’élevage, "ça va coûter les yeux de la tête dans les exploitations agricoles qui ont choisi la diversification", analyse Benoît Lutgen.

Boomerang

Au final, selon le député européen, les effets de la directive risquent donc bien de contrarier ses objectifs climatiques. "C’est contraire à la diversification agricole. Par ailleurs, vu la charge administrative et financière par tête, on va juste encourager les plus petits exploitants à s’arrêter. Ce qui pourrait mener à une reprise par des exploitations plus grandes."

À cette concentration des activités, il voit venir un autre "effet boomerang" : une augmentation des importations, avec ce que ça suppose déjà de rejets carbonés, "pour une qualité des produits au rabais " de surcroît.

On aurait alors enfoncé le mauvais clou, non seulement sur le plan climatique mais aussi sur la qualité de l’alimentation, insiste l’ancien ministre wallon de l’Agriculture.

Réciprocité

"On peut être d’accord sur l’objectif mais voir aussi les conséquences que tout ça peut déclencher", résume-t-il. Selon lui, il faut retirer l’agriculture du projet de texte. "Elle n’aurait jamais dû y entrer. L’agriculture mérite un texte à part."

Et qu’est-ce qu’on fait pour les émissions polluantes de l’agriculture, le méthane, la dégradation des sols, de l’eau et de l’air ? "L’alternative, c’est d’aller chercher un soutien pour les investissements environnementaux via les leviers de la Politique agricole commune, dit-il. Il faut aussi protéger nos emplois et nos activités économiques en généralisant des clauses de réciprocité ; on impose des normes chez nous, on doit exiger la même chose pour ce qui se présente aux portes de l’Europe ", termine Benoît Lutgen.