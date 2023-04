1/ Funérailles de Charles-Ferdinand Nothomb : de nombreuses personnalités lui ont rendu un dernier hommage

Les funérailles de Charles-Ferdinand ont été célébrées ce lundi 24 avril 2023 à Habay-la-Neuve. L’ancien ministre de l’intérieur, ministre d'Etat, décédé le 19 avril 2023 à l’âge de 86 ans, a eu droit à des funérailles d’Etat. De nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage au ministre d’Etat en l'église Saint Nicolas de Habay la Neuve.

2/ Le CPVS, nouveau centre pour les victimes de violences sexuelles à Namur, ouvre ce jeudi

Même s’il est situé à deux pas du CHR de Namur (site Meuse), le CPVS a l’avantage de ne pas trop rappeler le milieu hospitalier. Le centre est une maison située au 143 de l’avenue Albert Ier, qui se définit comme un lieu d’accueil rassurant pour toutes les victimes de violences sexuelles en phase aiguë.

Elles pourront y trouver du réconfort ainsi que des soins médicaux immédiats et une prise en charge médico-légale et psychologique gratuite.

3/ La Grand-Place de Hannut, reproduite sur Minecraft

Une dizaine de jeunes ont reproduit la Grand-Place, de Hannut, sur le célèbre jeu Minecraft, dans le cadre de Game day.

4/ Cinq éoliennes à Léglise et Fauvillers: de nombreux riverains n’en veulent pas

Ce lundi se tenait une réunion d’information concernant un projet d’implantation de cinq éoliennes sur les communes de Léglise et Fauvillers. Et on peut dire que le sujet intéresse et surtout inquiète les habitants des deux communes concernées puisque pas moins de 150 personnes étaient présentes ce lundi soir à Witry.

5/ Philippe Verbeke, la voix des Castors Braine quitte son micro mais restera un Castor de cœur

C’est une page qui se tourne dans le club du Royal Castors Braine. Philippe Verbeke, la voix des Castors depuis 36 ans a décidé de ranger définitivement son micro. Samedi soir, dans une salle André Renauld comble pour assister à la première manche de la finale des play-off face à Malines, Philippe, vêtu du t-shirt jaune des supporters, a animé sa dernière rencontre, profitant de chaque instant.

6/ Une réplique du costume de Manneken-Pis aux couleurs de Vèrvî-Riz à ... Verviers

"Il est encore plus beau !", entend-on dans l’assemblée. L’admirateur parle sans nul doute du costume bis du Manneken-Pis représentant la seigneurie de la Vèrvî-Riz. C’est en présence de quelques échevins, d’une partie des membres de la seigneurie mise en avant, de la couturière, que le deuxième costume, identique à celui remis à la ville de Bruxelles en mars, a été dévoilé.

Il trône à présent dans une vitrine protégée de l’hôtel de ville de Verviers, où tous les habitants pourront venir le contempler plus aisément.

7/ Charleroi, l'une des villes les plus dangereuses d'Europe ?

Charleroi ville insécurisante, voire dangereuse ? Le cliché ne date pas d’hier, il alimente les polémiques – si ce ne sont les fantasmes – depuis plus de 40 ans. Au regard de l’évolution des statistiques de criminalité et des actions à la fois de prévention et de contrôle de la police, cette perception semble moins ancrée aujourd’hui dans la réalité.

Mais Charleroi continue à véhiculer cette image négative, comme l’a déploré le conseiller PS Maxime Felon. Anticipant le conseil communal du mois de mai prochain qui sera entièrement consacré à cette thématique, la sécurité a suscité de vifs échanges ce lundi.

8/ Héron: un vin blanc et un rosé pour lancer durablement le Domaine XXV

Ce lundi restera marqué d’un trait rouge dans l’histoire familiale du Domaine Vins de Cinq (XXV) sur les coteaux de Meuse à Héron. Cinq ans après la plantation des premières vignes, rue des Theysses à Couthuin, la fratrie Grégoire (4 garçons et une fille), originaire de Moha, lance la commercialisation de ses deux premiers vins.

9/ L’ombre du directeur général de la Ville, Pierre Demolin, au conseil communal de Verviers: "Un scandale !", "du copinage !"…

La majorité PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers a voté une modification qui permet au personnel statutaire de demander une mise en disponibilité et donc de ne pas prester à la Ville, sans perdre ses droits mais sans toucher de traitement. Désormais, c’est de manière illimitée, au-delà de la limite de 5 ans jusqu’à présent appliquée, avec renouvellement de la demande (qui peut être refusée par le conseil communal) tous les 6 mois.

Jean-Sébastien Mahu (opposition Écolo) dit avoir beau essayer de faire preuve "d’une naïveté folle", il lui est impossible de ne pas penser que décider de cette mesure justement maintenant correspond au terme prochain des 5 ans de mise en disponibilité du directeur général, Pierre Demolin, qui est aussi président du PS local. "Est-ce que ce n’est pas une manière d’arranger un camarade ?", a-t-il demandé.

10/ Est-ce le moment de faire le stock de pellets pour l’hiver 2023 ? La réponse d’un expert

En 4 mois, le prix moyen des granulés de bois en Belgique a diminué de 25 %. Il n’a jamais été aussi bas depuis juillet 2022. Le moment de faire le stock pour l’hiver ? Nous avons interrogé un spécialiste.