Après une nouvelle polémique, Sarah Schlitz se retrouve sur un siège éjectable

Pour rappel, face aux accusations de la N-VA, les marques de soutien se sont multipliées sur les réseaux sociaux.

Mais c’est depuis les pages Facebook et Instagram “Pourquoi devenir féministe”, créées en 2014 par la conseillère de Sarah Schlitz en charge de la communication digitale, qu’est venu le malaise.

Dans une série d’illustrations, on retrouve le député N-VA Sander Loones qualifié d’extrême droite. Et faisant référence à la Shoah avec des photos, la publication affirme “qu’ils essayent de créer une diversion pour camoufler l’histoire.” Une publication qui, dans un repartage, a été commentée par le compte de Sarah Schlitz avec un très explicite “Merci pour le soutien”.

Notons que chez Écolo, on nous assure que la collaboratrice de Sarah Schlitz n’est pas l’auteure de la publication et qu’elle n’est plus l’administratrice de la page “Pourquoi devenir féministe”. Une page qui semble pourtant très active dans la communication des projets de la Secrétaire d’État…

Alexander De Croo a exigé des excuses

Face à cette nouvelle polémique, un échange a eu lieu ce mardi entre Sarah Schlitz, Georges Gilkinet et le Premier ministre Alexander De Croo. Ce dernier a exigé que Sarah Schlitz présente des excuses à la N-VA. Ce qu’elle a fait en deux temps. Une première fois sur Twitter. Une seconde fois, par communiqué, de façon plus ferme. “Hier, une collaboratrice de mon cabinet a repartagé sur son compte privé une publication de soutien qui reprenait des images de l’exposition “Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie” faisant l’amalgame entre la N-VA et le régime nazi. Je condamne clairement cet amalgame que je ne partage pas”, explique Sarah Schlitz dans ce communiqué. “Ma collaboratrice a également commenté une autre publication, avec mon compte, pour remercier du soutien qui m’était apporté. J’ai fait supprimer ce commentaire dès que j’en ai pris connaissance. Ma collaboratrice présente également ses excuses.”

Au gouvernement, des ténors nous font part de leur malaise. On estime que c’est au niveau d’Écolo que les erreurs commises au sein du cabinet Schlitz doivent être réglées. Et que c’est au parlement de se positionner sur les éventuels mensonges dans les explications. Ce mercredi s’annonce explosif. D’autant plus que Het Nieuwsblad a retrouvé le fameux logo dans la communication d’un autre projet subsidié. Sander Loones n’hésite pas : Sarah Schlitz aurait menti quatre fois au parlement !

La semaine politiquement compliquée de Sarah Schlitz

Mardi 18 avril – Utilisation du logo : une réprimande et des explications

La commission de Contrôle des dépenses électorales adresse une réprimande à Sarah Schlitz pour usage de son logo personnel sur des annonces publiques, donc financées par des deniers publics. La Secrétaire d’État l’assure : elle n’a jamais demandé expressément qu’on utilise ce logo.

Jeudi 20 avril – Sander Loones l’affirme : Sarah Schlitz a menti dans ses explications

Pour Sander Loones (N-VA), Sarah Schlitz ment quand elle dit qu’elle n’a pas demandé l’utilisation du logo. Après des explications peu claires, il dépose une motion exigeant sa démission. PS et MR, partenaires de majorité, ne sont pas convaincus mais laissent une semaine avant le vote de la motion.

Week-end : Mobilisation intense des Verts pour soutenir Sarah Schlitz

Durant le week-end, Sarah Schlitz reçoit le soutien de plusieurs Verts. Si elle refuse, comme les coprésidents d’Écolo, de se rendre dans les débats TV, elle réaffirme avoir dit la vérité : “J’ai présenté mes excuses pour ce manque de vigilance, et je me suis engagée à ce que cela n’arrive plus.”

Mardi 25 – Des excuses après un amalgame entre la N-VA et le régime nazi

Sarah Schlitz, a désavoué le montage où la N-VA est comparée aux nazis. Dans l’opposition, Georges Dallemagne (Les Engagés) estime que “cette façon de traiter de nazi tout qui ne partagerait pas vos opinions est inacceptable”. Theo Francken exige que le Premier prenne ses responsabilités.

Ce mercredi -Sarah Schlitz doit s’attendre à un feu nourri de questions

C’est dans la salle des séances plénières que se déroulera la réunion de la commission où la N-VA interrogera Sarah Schlitz. À moins qu’une démission ne vienne tout changer… Au niveau du cabinet de Sarah Schlitz, c’est désormais “silence radio”.