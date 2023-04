Transmettre son exploitation agricole : deux nouvelles pousses pour le bail à ferme ?

" L’accès à la terre, c’est un thème qui vient souvent sur la table du Parlement wallon depuis le début de la législature, y compris quand on débat du Stop béton ", commente Anne Kelleter.

La députée wallonne Écolo va déposer une proposition de décret visant à instaurer deux nouveaux type de bail à ferme: le bail à projet et le bail de transition.

L’idée est de répondre autant que possible aux difficultés de la transmission des fermes pour les agriculteurs en fin de carrière, tout en permettant aux plus jeunes d’avoir un accès à un lopin de terre, même partiel et temporaire. Et même s’ils ne sont pas fils ou filles d’exploitants.

Bail à projet

Le monde agricole vieillit: deux tiers des exploitants ont plus de 50 ans et seulement 21% d’entre eux pensent avoir un repreneur pour leur ferme. " La pression foncière est énorme en Wallonie. La terre se fait donc rare et chère, rappelle Anne Kelleter. Cette terre nourricière va surtout dans les mains d’acheteurs qui ne sont pas du monde agricole. Ça part en promotion immobilière, à moins que les pouvoirs publics les achètent pour construire de nouvelles voiries, des zonings … Les deux nouveaux types de bail que je propose peuvent apporter un peu de flexibilité pour lutter contre la perte de fermes (-68% depuis 1980) et d’emplois dans le monde agricole."

Le bail à projet, d’abord. Il s’agit de soutenir de petits projets. Du maraîchage, par exemple. On part sur un lopin de terre de taille modeste: 5 hectares maximum.

L’Ecolo Anne Kelleter compte déposer rapidement sa proposition de décret . BELGA PHOTO ERIC LALMAND ©BELGA

Au terme du bail d’une durée à définir (minimum 5 ans, maximum 20 ans), trois options se présentent aux deux parties: on reconduit la durée du bail, on arrête tout ou bien on transforme l’essai en un bail de longue durée.

Bail de transition

Ensuite, le bail de transition: une durée très courte (5 ans), une collaboration avec l’exploitant en place, la possibilité de tester en douceur une reprise éventuelle par le preneur de bail.

Pas de lourdeur et un droit l’erreur: le bail ne doit pas obligatoirement être reconduit. Pour la personne qui fait ses premiers pas, c’est une façon de se frotter à la réalité, d’expérimenter la pratique agricole, histoire de vérifier qu’il ou elle ne se trompe pas dans son choix.

"Quant à l’exploitant en place, ça lui permet de rester actif en travaillant au travers de cette collaboration avec un partenaire plus jeune", explique la députée wallonne.

"Consensus"

"Ce texte n’est pas sorti de nulle part. Il y a déjà eu pas mal d’auditions au printemps 2021. On a consulté les acteurs de terrain, les syndicats agricoles, les associations environnementales ou celles qui travaillent avec la ruralité, veut rassurer Anne Kelleter. Il y a une demande de décliner l’accès à la terre autrement et de préserver les terres nourricières."

Il se fait que le ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus (MR) travaille précisément sur de nouveaux modèles de bail à ferme. Les mêmes : de transition et à projet. Il l’a annoncé en commission du Parlement wallon il y a un mois.

Anne Kelleter est bien au courant. "On travaille sur la même chose mais c’est très utile. Il y a un consensus. Et c’est le rôle initial du Parlement d’être à l’initiative. Je ne vais pas annuler ce projet et attendre que le ministre présente sa décision. Le principal, c’est qu’on puisse avancer. Ceci n’est pas la réponse à tous les problèmes. C’est une solution parmi d’autres. Ce serait déjà un bon premier pas", se réjouit-elle