Suspension du bonus pension des députés wallons: "On doit régler ça de façon définitive", annonce André Frédéric

Un Bureau s’est tenu ce lundi matin et la décision a été prise à l’unanimité "et sans réserve", précise le président du Parlement wallon et du Bureau André Frédéric (PS).

Combien ? "On vérifie"

Concrètement, c’est le 2e paragraphe de l’article 18 du règlement du 10 juillet 2013 qui a été suspendu à titre conservatoire. "Autrement dit, ce qui dépasse le plafond est provisoirement suspendu", résume André Frédéric.

La décision a été transmise pour confirmation au conseil d’administration de la "Caisse de retraite des Députés wallons", l’ASBL qui gère les versements.

Le CA de la "Caisse" a immédiatement donné son accord. Il est d’ailleurs présidé par André Frédéric, comme le Bureau, et composé lui aussi de représentants des cinq familles politiques qui siègent au Parlement wallon, majorité comme opposition.

Le mois prochain, le supplément (qui varie en théorie de 1 à 20%) sera donc soustrait de la pension versée aux députés qui en bénéficient.

Combien sont concernés ? C’est toujours en cours de vérification, répond le président. Mais ça fait peu de doutes : la proportion devrait être proche de celle des autres assemblées. Il y a, par exemple, une quinzaine de députés "à bonus" au Parlement flamand.

Quant au montant total de ces suppléments de pension versés depuis environ 10 ans, le Bureau ne dispose pas encore du détail. "D’autant que chaque situation individuelle est différente", indique encore André Frédéric.

Il se passe quoi, ensuite ?

Régler le problème pour de bon

"Ce qui a été décidé ce matin, c’est une mesure d’urgence prise sur base de l’analyse juridique que j’avais demandée début mars. On l’a reçue la semaine dernière. Le temps de l’examiner… Bref. On a besoin maintenant d’analyses juridiques complémentaires, notamment pour savoir comment récupérer les montants hors plafond, le cas échéant", ajoute le président de l’assemblée wallonne. Rien d’illégal, en soi. "Non, mais il y a l’aspect légal et il y a l’aspect éthique ", souligne André Frédéric.

Il va aussi demander une concertation avec les autres assemblées ("le plus vite possible") et avec le SPF Pensions pour son expertise en termes de cumul de pensions. "On doit régler ça de façon légale et définitive."