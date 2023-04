Ostende accueille le 2e sommet de la mer du Nord dans le but d’en faire “la plus grande centrale d’énergie verte”

L’objectif était alors de porter la capacité totale des parcs éoliens offshore des quatre pays à 65 gigawatts (GW) d'ici 2030 et de passer à 150 GW d'ici 2050, soit la consommation électrique de 150 millions de ménages.

Après ce premier rendez-vous danois, les partenaires de la coalition se retrouvent ce lundi à Ostende. Ils y sont désormais accompagnés de représentants de la France, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Norvège et du Luxembourg.

Les discussions porteront sur la capacité des parcs éoliens offshore – les neuf pays visent ensemble 134 GW en 2030 et plus de 300 GW en 2050 – mais aussi sur la mise en œuvre concrète des accords.

Concrètement, il s’agira que les 9 États s’entendent sur la standardisation, notamment technique, des parcs éoliens, ce qui permettra une construction plus rapide, a expliqué Alexander De Croo. Des accords sur les appels d’offres, l’interconnexion et la sécurité sont également nécessaires.

”Les ambitions sont déjà déterminées et décidées. Aujourd’hui, on va surtout parler de planification et on va se concerter pour savoir qui va faire quoi et comment”, a de son côté souligné la ministre de l’Énergie, interrogée lundi matin sur Bel RTL. “Nous allons aussi voir comment on peut encore mieux s’interconnecter pour créer un vrai réseau d’énergie verte”, a-t-elle ajouté en répétant que “les énergies renouvelables sont la solution à la fois à la crise énergétique et climatique”.

Outre les chefs de gouvernement et les ministres de l’Énergie des neuf pays participant à ce sommet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et de nombreux chefs d’entreprise sont également attendus ce lundi à Ostende.