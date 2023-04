Le débrief du jour : Les funérailles de Charles-Ferdinand Nothomb | Un sommet pour un parc éolien en mer du Nord | Pagaille à Berlin

Les funérailles du ministre d’Etat Charles-Ferdinand Nothomb avaient lieu ce lundi à Habay. L’ancien ministre de l’intérieur, ministre d’État, décédé le 19 avril 2023 à l’âge de 86 ans, a eu droit à des funérailles d’État. De nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage au ministre d’État en l’église Saint-Nicolas de Habay la Neuve : la ministre fédérale Annelies Verlinden, le ministre-président wallon Willy Borsus, la présidente de la Chambre Eliane Tillieux, les anciens ministres Mark Eyskens et Louis Michel… Plusieurs députés fédéraux et wallons étaient également présents, le gouverneur de la province, des députés provinciaux et quantité d’élus locaux.

2. Sommet de la mer du Nord à Ostende

Ostende accueillait ce lundi 24 avril 2023, à l’invitation du gouvernement belge, le deuxième sommet de la mer du Nord avec l’ambition d’en faire “la plus grande centrale d’énergie verte d’Europe”. Les discussions portaient sur la capacité des parcs éoliens offshore (les neuf pays visent ensemble 134 GW en 2030 et plus de 300 GW en 2050), mais aussi sur la mise en œuvre concrète des accords.

Concrètement, il s’agira que les neuf États s’entendent sur la standardisation des parcs éoliens, ce qui permettra une construction plus rapide, a expliqué Alexander De Croo. Des accords sur les appels d’offres, l’interconnexion et la sécurité sont également nécessaires.

3. Des militants bloquent la circulation à Berlin

Des militants pour le climat du groupe allemand “Letzte Generation” (Dernière Génération) ont bloqué ce lundi 24 avril 2023 la circulation sur différents axes de Berlin afin de faire pression sur le gouvernement d’Olaf Scholz.

4. Échec du conseil d’entreprise Delhaize

Le conseil d’entreprise chez Delhaize n’a rien donné, ont indiqué les syndicats ce lundi 24 avril 2023 à la sortie de cette réunion prévue de longue date. Après deux réunions de conciliation en présence d’un médiateur la semaine dernière, le conseil d’entreprise de lundi, qui a débuté à 9h30 et a duré deux heures environ, n’a pas fait avancer les choses. La réunion a été suspendue à deux reprises.

5. Pensions : le Bureau du parlement wallon suspend l’article autorisant les dépassements

Le Bureau du parlement wallon, réuni ce lundi matin, a décidé à l’unanimité “de la suspension immédiate de l’application de l’article 18, alinéa 2, de son règlement relatif au régime de pension des députés wallons du 10 juillet 2013 à titre conservatoire”, a-t-on appris à l’issue de la réunion.