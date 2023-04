Aides pour les ménages en difficulté : la ministre Karine Lalieux nous présente REMI, le logiciel qui va aider les CPAS à répondre “à un réel besoin”

REMI est un outil informatique qui va permettre de calculer le budget de référence des personnes qui pourraient avoir besoin d’une aide financière supplémentaire.

Des aides qui ne visent pas seulement les bénéficiaires du revenu d’intégration, mais bien l’ensemble des personnes qui sont confrontées à des difficultés diverses pour boucler leur fin de mois.

Concrètement, comment cela va-t-il fonctionner ?

L’outil va pouvoir déterminer quels sont les besoins, à savoir les biens et les services dont une personne ou un ménage a besoin, pour vivre dignement.

En prenant compte plusieurs facteurs, il détermine le budget nécessaire pour, par exemple, pouvoir vivre dans un logement de qualité, se nourrir sainement, bénéficier de soins de santé, de vêtements mais aussi d’un minimum de loisirs.

Avec cet outil, il est possible de calculer une différence entre les revenus des demandeurs et leurs besoins réels.

Pour pouvoir compléter les besoins de ces ménages, les CPAS pourront bénéficier d’un budget de 35 millions d’euros par an débloqué par le gouvernement fédéral.

70 millions sont répartis sur les budgets 2023 et 2024. Qu’est-il prévenu pour les années suivantes ?

L’outil sera évalué tout au long de la mise à disposition et de son utilisation par les CPAS. S’il donne des résultats positifs, et donc qu’il permettra à des personnes de sortir de la pauvreté, j’espère qu’il perdurera durant la prochaine législature.

Concrètement, combien de CPAS en Wallonie et à Bruxelles pourront utiliser ce nouvel outil ?

Parmi les 424 CPAS participants, il y en a 159 en Wallonie et 16 à Bruxelles. Ceux-ci ont répondu à l’appel à projet qui a été lancé sur base volontaire. Certains CPAS estimaient que cet outil ne pouvait pas les aider et je n’ai pas voulu l’imposer à l’ensemble des organismes du pays.

Le Fédéral ne vient-il pas se mêler de l’autonomie des CPAS ?

Non. Pour utiliser l’outil, le travailleur social devra remplir une grille en introduisant les différents paramètres. Et il pourra déterminer un budget de référence. Mais en fonction de l’enquête sociale, il est tout à fait possible de revoir à la hausse ou à la baisse l’aide proposée. On ne remet ni en cause l’autonomie des CPAS, ni le travail de l’assistant social.

Au niveau de leurs finances, les CPAS font face à d’importantes difficultés. Cet argent permettra-t-il de leur apporter une bulle d’oxygène ?

C’est une manière de les soulager tout en répondant aux besoins de la population. Car l’outil répond à un réel besoin.

70 millions d’euros sur deux ans, est-ce assez pour aider les CPAS ?

Je réponds le plus que je peux aux demandes de soutien dans un contexte budgétaire difficile à tous les niveaux de pouvoir.

Pour les grandes villes, l’enveloppe libérée pour financer ces aides est importante. Pour Liège, par exemple, cela représente un budget de deux millions d’euros. En général, ces aides complémentaires sont liées à des politiques locales ou régionales. Ici, c’est le Fédéral qui soutient réellement les CPAS. Et à travers les CPAS, les personnes.

“Cet outil ne vise pas à remplacer l’assistant social”

Selon la ministre Lalieux, ce financement de 70 millions d’euros sur les années 2023 et 2024 est une véritable enveloppe supplémentaire pour les CPAS.

“Habituellement, le Fédéral ne subventionne que le revenu d’intégration sociale et le fond gaz électricité qui a toujours existé. que j’ai déjà augmenté de manière considérable, précise Karine Lalieux. Cette enveloppe supplémentaire du Fédéral va venir s’ajouter aux politiques financées par l’échelon régional ou par l’échelon local. Il est important, à mon sens, que le Fédéral continue de soutenir, à travers les CPAS, les citoyens.”

Si le système REMI semble séduisant, l’annonce du projet dans l’accord de gouvernement avait été accueillie de façon mitigée par les Fédérations de CPAS.

“Les CPAS avaient peur qu’on remette en cause deux choses. D’une part, l’autonomie locale, mais aussi le travail social, décrypte Karine Lalieux. Mais cet outil ne vise pas à remplacer l’assistant social. Il s’agit d’une aide à la décision. L’outil va surtout permettre d’objectiver les demandes et en particulier les aides supplémentaires.ll va permettre de répondre aux besoins réels”

Les 70 millions ont été répartis en fonction de l’importance des CPAS qui ont décidé de répondre à l’appel à projet. Pour chaque CPAS, le Fédéral prendra en charge la licence d’utilisation de REMI et une enveloppe budgétaire pour ces aides complémentaires. “La répartition des 35 millions entre les CPAS qui ont répondu à l’appel à projet se fait sur base du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, mais aussi du nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée dans chacun de ces CPAS”, explique Karine Lalieux.

Au niveau des grands CPAS wallon, notons que Charleroi recevra 1 843 628,17 € en 2023. Liège bénéficiera d’une enveloppe de 2 337 864 €. Namur, elle, pourra bénéficier de 777 113 €.

Qui sont les CPAS qui pourront bénéficier de REMI ?

424 CPAS, répartis sur l’ensemble de la Belgique, pourront commencer à l’utiliser à partir du 1er mai. Ils sont 16 en Région de Bruxelles-Capitale et 159 en Wallonie. Ces CPAS avaient jusqu’au 31 mars pour s’inscrire et marquer leur intérêt à intégrer ce système.

Comment ça fonctionne ?

REMI est un outil basé sur des budgets de référence qui permettra d’aider à l’octroi d’aides financières aux ménages aux revenus insuffisants. En compilant différents critères familiaux et territoriaux, il permet de déterminer si les revenus des demandeurs sont suffisants pour vivre dignement.

Sur quelles données se base REMI ?

Les budgets de référence ont été établis sur base de recherches scientifiques.

REMI va-t-il imposer aux assistants sociaux les aides à octroyer ?

Non. REMI a pour but d’aider ceux-ci dans leur prise de décision sur base de critères objectifs. Mais la ministre l’assure : les CPAS garderont la maîtrise sur les montants de l’aide financière accordée.

Les budgets de référence illustrent, en prenant en compte toute une série de facteurs, le montant minimum dont une famille a besoin pour couvrir toutes les dépenses nécessaires pour qu’elle puisse participer pleinement à la société.

Ci-dessus, vous trouverez des exemples de budgets de référence calculés pour des personnes vivant en Wallonie, en mai 2022, avec des adultes sans activité professionnelle, qui sont en bonne santé, et qui ne possèdent pas de voiture.

En utilisant REMI, les assistants sociaux pourront obtenir des budgets de référence en fonction des réalités locales mais aussi des réalités des demandeurs. L’outil a été développé par le CEBUD, le Centre de conseil et de recherche budgétaire. Un groupe de recherche lié à la haute école Thomas More (Anvers).

Tous les CPAS wallons et bruxellois qui participent au projet REMI

