"Si elle a menti...": Sarah Shlitz réagit aux déclarations de DéFi et du MR

"Je ne sais si elle a menti ou pas… S’il est avéré qu’elle a menti, on devra réclamer sa démission (NDLR: comme demandé par le député N-VA Sander Loones) . Mais même si elle n’a pas menti, faire ce genre de faute à ce niveau est interpellant", a commenté le président de la formation amarante, au cours de l’émission "L’invité" (RTL-tvi).

Auparavant, le député MR Mathieu Bihet a répété qu’aux yeux de sa formation et du PS, s’il était établi d’ici la séance de commission de ce mercredi que Sarah Schlitz n’a pas dit toute la vérité sur les faits qui ont mené à sa réprimande, il "faudra qu’elle en tire toutes les conséquences ".

"Ça ne correspnd pas à la réalité des échanges au Parlement"

Sarah Schlitz réagit à ces déclarations: "Les accusations relayées aujourd’hui ne correspondent pas à la réalité des échanges au Parlement", dit-elle. Elle rappelle qu’elle a été interrogé sur l’utilisation de son logo personnel par la Kazerne Dossin: "L’arrêté royal octroyant la subvention pour l’exposition “Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie” ne prévoyait aucune obligation en matière de communication", répète la secrétaire d’État Écolo.

L’échange avec les députés avait aussi porté sur l’appel à projets pour l’égalité entre les hommes et les femmes, "j’ai expliqué que l’utilisation de mon logo trouvait son origine dans une pratique antérieure à mon mandat, par lequel l’IEFH (Institut pour l’égalité des femmes et des hommes) demandait aux projets sélectionnés d’apposer son logo et celui de la Secrétaire d’État compétente."

Une proposition de l’Institut validée par son cabinet. Une erreur et un manque de vigilance, elle l’admet et s’est excusée, tout en s’engageant à ce que ça ne se produise plus, rappelle Sarah Shlitz. Avant de conclure: "Je répondrai à nouveau en toute transparence aux questions du Parlement ce mercredi en commission. "