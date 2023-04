Rebondissement dans l’affaire Lukaku: la suspension du Belge annulée par la Fédération italienne

Romelu Lukaku a été gracié par le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, et sa suspension pour un match après son rouge reçu en demi-finale aller de Coupe d'Italie contre la Juventus (1-1) a été annulée. Les médias italiens l'ont révélé samedi. Lukaku a été gracié "à titre exceptionnel et extraordinaire" par Gravina, qui souhaite ainsi faire un geste fort dans la lutte contre le racisme. "Le principe de la lutte contre toutes les formes de racisme est un élément fondateur de l'ordre sportif", a expliqué la FIGC dans un communiqué transmis à différents médias. "Il ressort sans équivoque du rapport du parquet fédéral que le joueur a été soumis, à plusieurs reprises, à des manifestations graves, répétées et déplorables de haine et de discrimination raciale de nature à justifier un comportement formellement non conforme aux règles et évalué de la sorte par l'arbitre."