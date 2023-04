Si tous les conducteurs respectaient les limitations de vitesse en Belgique, combien de vies seraient sauvées ?

”Selon nos calculs, nous pourrions sauver entre 96 et 191 vies, éviter entre 376 et 755 blessés graves, et entre 1432 et 5967 blessés légers, si tous les conducteurs respectaient la limitation de vitesse dans notre pays”, précise le porte-parole de VIAS. Benoit Godart précise qu’en moyenne, cela permettrait d’éviter près de 150 tués, 560 blessés graves et 3700 blessés légers en moins sur un an.

Penser que tous les Belges pourraient respecter les limitations de vitesse, c’est malheureusement utopique. Du coup, VIAS a fait les mêmes calculs en suivant l’exemple des meilleurs pays européens, pour davantage coller à la réalité ou à tout le moins à celle des meilleurs élèves en la matière. “On arrive alors à la conclusion qu’entre 51 et 121 vies pourraient être sauvées si le pourcentage de conducteurs qui respectent les limitations était équivalent à celui de ces pays. Entre 183 et 434 blessés graves, et entre 599 et 3062 blessés légers, pourraient être évités. Cela donne, si on prend chaque fois la moyenne, environ 85 tués, 300 blessés graves et 1830 blessés légers en moins (NDLR : sur un an).”

Estimation de la réduction du nombre de victimes dans le strict respect de toutes les limitations de vitesse :

- ©VIAS

Tués et blessés graves évités si 100 % des conducteurs respectent la limitation de vitesse, en fonction de la zone de vitesse :

- ©VIAS

Estimation de la réduction du nombre de victimes si les limitations de vitesse sont aussi bien respectées que dans le pays le plus performant, dans la zone de vitesse concernée :