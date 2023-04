"Personne n’est inemployable": on connaît les 17 projets wallons "Territoires zéro chômeurs de longue durée"

Parmi ces projets sélectionnés par un jury indépendant, 17 concernent les Territoires zéro chômeurs de Wallonie (la liste ci-dessous). Un budget 104 millions va pouvoir y être consacré pour 5 ans.

Pour rappel, cet objectif de remise au travail d’un public très éloigné du marché de l’emploi est inscrit depuis 2019 dans la feuille de route du gouvernement wallon.

Redonner confiance

Dans cette approche alternative d’un noyau dur du chômage, la France a servi de laboratoire. "C’est un modèle inspirant", explique la ministre wallonne de l’Action sociale et de l’Emploi Christie Morreale (PS). Nos voisins français ont commencé l’expérience avec 10 Territoires en 2016. Depuis 2020, la loi autorise le développement de 50 projets, qui émergent doucement.

De quoi s’agit-il ? "Le concept, c’est que personne n’est inemployable", martèle Christie Morreale. "Il s’agit de ramener de l’emploi dans des zones qui ont basculé sur le plan industriel. Ce qui a conduit des personnes dans une spirale infernale de déclassement, de dévalorisation… En Wallonie, 43% des demandeurs d’emploi sont de longue durée (NDLR: à partir de 2 ans de chômage) et peu qualifiés. L’objectif, c’est l’émancipation par le travail. Redonner confiance aux gens, faire en sorte qu’ils se sentent à nouveau considérés socialement."

Ces Territoires se déploient autour de besoins d’emploi local ou social non rencontrés, sur base volontaire, avec des porteurs de projets qui peuvent être des Communes, des CPAS, l’associatif ou des entreprises d’économie sociale. "Ce sont des services d’entraide, de réparation, de dépannage, etc. On se situe à l’échelle de quartiers ", reprécise la ministre.

Quelques exemples

À Farciennes, le taux de demande d’emploi était de 33% en 2008. Il est aujourd’hui de 17% (475 demandeurs d’emploi de longue durée). "Mais le défi reste important. Le projet devrait notamment viser le développement économique du territoire et permettre d’offrir des services aux travailleurs de Google, Mercedes, Ecoterres, Alumatic qui vont s’installer sur la commune ", explique Christie Morreale.

Car wash, entretien d’espaces verts, etc. Les femmes et les jeunes (40% de la population a moins de 30 ans à Farciennes) sont particulièrement visés par l’initiative.

À Liège, pour les quartiers défavorisés que sont Saint-Léonard, Droixhe et Sainte-Marguerite, les Territoires seront ancrés autour d’un projet de conciergerie sociale. "Bricodépannage, nettoyage, courses pour les personnes âgées, etc. "

Dans le Luxembourg, pour Virton, Meix-devant-Virton et Rouvroy, il est question de taxi social, de garage solidaire, de covoiturage, de véhicule communautaire dans cette province où la mobilité reste souvent compliquée, mais aussi de travaux de maraîchage et de réhabilitation de vieux métiers, comme celui de cordonnier.

"L’effet papillon"

Sans le Fonds social européen, le gouvernement wallon aurait probablement pu soutenir deux ou trois Territoires. "Le cofinancement, c’est un levier qui permet vraiment de renforcer les moyens et donc de multiplier les expériences pilotes."

Sur le territoire wallon, les 17 projets devraient mener à la création de plusieurs centaines d’emplois. Pas franchement miraculeux pour le taux d’emploi. "Mais, ça se voit bien dans les projets français, il y a un effet d’entraînement. Je dirais même un effet papillon, ce qui correspond mieux à l’image du gouvernement Di Rupo", sourit la ministre.