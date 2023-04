Pensions des députés fédéraux: l'ex-président de la Chambre André Flahaut (PS) juge qu'il n'y a "rien d'illégitime" à un supplément

Initialement plafonnée à 7813 euros brut par mois, une marge supplémentaire de 1562 euros est envisageable pour ces haut-fonctionnaires. S'ils cumulent des fonctions ou métiers parallèles, ils peuvent atteindre 9375 euros.

”À l’époque, la décision qui a été prise par la Caisse de pension, où tous les partis sont représentés, était d’aligner la situation des députés sur celle des hauts managers des services publics fédéraux”, lesquels avaient droit à ce dépassement de 20 %, contextualise André Flahaut. Questionné sur la légalité de cette entreprise, le socialiste relativise: “Mais oui, pourquoi pas ? Il n’y a rien d’illégitime à cela. Il y a des entreprises qui ont des caisses de pension aussi. La question est de savoir si c’est légal ou pas. La vérification est en cours et on constatera sans doute qu’il n’y a rien d’illégal", dit-il.

Le parti pris pour les députés fédéraux a donc été de suivre les standards posés, prises dans une loi, pour les hauts-fonctionnaires notamment investis dans le management: “Je ne vois pas pourquoi quelque chose qui s’appliquait aux hauts fonctionnaires ne pouvait pas s’appliquer aux députés. On constatera peut-être dans les PV de la Caisse de pension que des gens, qui disent aujourd’hui que c’est un scandale, étaient autour de la table à l’époque et n’ont rien dit.”

Supprimer les 20%

A la décision du bureau de la Chambre de supprimer le dépassement de 20% et en réaction à l'avis d'Ecolo de réformer le statut du parlementaire, André Flahaut demande de ne pas juste intervenir en télévision et dicter une conduite sans base de savoir, tout en évoquant que certains questionnent ce choix, alors qu'ils en ont bénéficié: "...On voit des donneurs de leçons, parce que ça porte de dire que les parlementaires sont des pourris. C’est comme cela que Léon Degrelle a fait sa réussite", évoque-t-il encore en faisant allusion à l'ancien leader fasciste.