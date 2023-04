La double manne européenne pour 688 projets wallons : ce qu’on en retient

Ce premier appel à projets avait été lancé en mars 2022. La seconde vague est attendue pour 2025. Sur ce cycle de 7 ans, le budget à investir en Wallonie s’élèvera en tout à 2,7 milliards €.

1. Les gros morceaux

Dans la manne Feder, 374 projets wallons ont été sélectionnés par un jury indépendant (lire ci-contre), pour un montant de 775,1 millions (dont 314 millions financés par l’Europe, 428 millions par la Région et le solde par les porteurs de projets). Les secteurs les plus financés dans le lot sont la rénovation énergétique des bâtiments publics régionaux et locaux (200 millions, 41 projets) et la dépollution des friches industrielles (166 millions, 39 projets).

Pour le FSE +, 314 projets wallons sont retenus pour un budget global de 581,5 millions (290 millions viennent de l’Union européenne). Les projets liés à l’emploi au sens large (création, autocréation, apprentissage, Territoires zéro chômeur…)et à la lutte contre la pauvreté reçoivent près de 530 millions.

2. Recherche, mobilité, économie circulaire…

Le soutien à la recherche et à l’innovation fait partie des axes Feder. En Wallonie, on retrouve entre autres le projet Wall-Imagin, qui vise à renforcer l’imagerie biologique dans le domaine de l’immunologie, de l’infectiologie et de la vaccinologie (26,6 millions) ou une plateforme d’excellence portée par un consortium de labos dans l’agroalimentaire pour étudier les protéines alternatives (12 millions).

En termes de mobilité durable, on retient l’aménagement d’un mobipôle sur le plateau d’Erpent (parking de délestage de 350 places, équipement pour vélos, bornes de recharge électrique, pôle bus). L’axe "économie circulaire" intègre entre autres le projet "Maison zéro déchets" à Tournai, qui devra encourager le grand public à faire de la seconde main le premier choix. Au chapitre "rénovation énergétique des bâtiments" (200 millions), une illustration: 7,5 millions seront dédiés à la rénovation de l’hôtel de ville de Charleroi et à la maison communale annexe de Marchienne.

3. Les friches

La dépollution des friches industrielle représente 166 millions au programme, pour 35 projets dont 33 sont portés par la Spaque. On retient la réhabilitation des sites de Baume et Marpent à Morlanwelz (4 hectares pour du logement et des espaces verts) et du site Blanchisserie à Châtelet (4 hectares pour aménager des locaux destinés aux loisirs et à l’associatif, un parking de délestage, des ruchers en collaboration avec les écoles…).

4. Les 17 Territoires zéro chômeur de longue durée

Le dossier "Territoire zéro chômeur de longue durée" se développera finalement autour de 17 expériences pilotes en Wallonie, grâce au cofinancement européen qui permet de mobiliser 104 millions. L’idée est de remettre à l’emploi des personnes qui alignent au moins 2 ans de chômage. Un travail local, à l’échelle d’un quartier, destiné à couvrir des besoins non pris en compte, sur base du modèle français où 50 Territoires sont en cours de déploiement. Les porteurs de projets peuvent être des Communes, des CPAS, l’associatif ou des entreprises d’économie sociale.