Dopé par les fonds européens, le dossier "Territoire zéro chômeur de longue durée" se développera finalement autour de 17 expériences pilotes en Wallonie. Le détail avec la ministre wallonne de l’Emploi et de l’Action sociale Christie Morreale.

2. La seconde vie des emballages des gros électroménagers: "20 fois moins de camions sur nos routes"

Les emballages des gros électroménagers prennent énormément de place. Pour diminuer la charge de transport, certaines sociétés les compressent avant qu’ils soient recyclés. Reportage.

3. Une motion contre l'hypocrisie de la politique migratoire à Plombières: "Il faut sauver la famille Gonzalès"

Une manifestation contre l’expulsion de la famille Gonzalès a eu lieu ce 21 avril. Le conseil communal a ensuite voté une motion de soutien.

4. À 37 jours de Roland-Garros, la situation est critique pour Rafael Nadal

Forfait pour Madrid, l’Espagnol ne sait pas encore s’il pourra reprendre à Rome, dernier tournoi de préparation au Majeur parisien.

5. Tourisme dans les provinces de Namur et du Brabant wallon: nos dix coups de cœur

Envie de (re)découvrir la Wallonie ? Pendant un mois, "Deuzio" vous emmène chaque samedi aux quatre coins de la région, avec des idées d’activités sympas et coups de cœur. Troisième arrêt en provinces de Namur et du Brabant wallon.

6. Projet Dames Blanches: les opposants dénoncent une “démocratie à la mords-moi-le-nœud”

À Woluwe-Saint-Pierre, un nouveau panel de citoyen est en cours de préparation pour suivre quatre réunions et donner leurs avis sur les différents aspects du projet Dames Blanches. L’objectif : une meilleure représentativité de la population.

7. Les précédentes "finales" de Charleroi: "Dans la préparation, ça doit rester un match comme un autre"

Zoom sur les fois où le Sporting a dû jouer un match couperet lors de la dernière journée de la phase classique.

8. Herstal: il vole pour 32.000€ de pellets à son employeur

Il avait entreposé la marchandise dans l’entrepôt d’un ami et la revendait en petite quantité.

Sophie Loubière: " On ne dirait plus ça aujourd’hui ! "

Auteure de polar reconnue, Sophie Loubière a retravaillé un de ses tout premiers textes. Pourquoi et comment.

10. L'Union "a remis la Belgique sur la carte du foot européen"

Cette fois, l’Union est tombée sur plus fort. Après un parcours européen presque parfait, les hommes de Karel Geraerts ont été éliminés par le Bayer Leverkusen qui reste sur une belle série de douze matchs sans défaite. "Nous avons de la frustration car c’est difficile d’encaisser un but après si peu de temps face à un adversaire aussi fort, expliquait Teddy Teuma juste après le coup de sifflet final. Mais le meilleur s’est qualifié. Globalement, nous pouvons être fiers de notre match et du parcours européen réalisé."