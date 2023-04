Delhaize: une nouvelle réunion de conciliation se tiendra samedi entre direction et syndicats

La première réunion de conciliation, mardi, s'était soldée par un échec, la direction et les syndicats campant invariablement sur leurs positions. Depuis le début du conflit, il y a plus de six semaines, les syndicats souhaitent que la direction propose des alternatives à une mise sous franchise. La direction, de son côté, ne modifie pas sa stratégie d'un iota, poursuivant vaille que vaille le plan de franchise.