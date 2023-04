Un petit barbecue est faisable ce samedi ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

Cette satanée poche froide s'éloignera doucement vers la mer du Nord et nous retrouverons une météo nettement plus calme. En matinée, il fera sec quasiment partout avec de belles éclaircies mais toujours une dernière nuée très locale près des Hauts-de-France sur l'ouest Hainaut jusqu'au Westhoek et les Flandres qui s'estompera rapidement mi-journée.

Fin de matinée et l'après-midi, l'amélioration se confirme avec de belles éclaircies mais aussi de jolis cumulus joufflus qui bourgeonneront par légère instabilité. Cependant, ces derniers n'iront pas jusqu'à l'ondée dans un premier temps avec même pas mal de soleil à la mer. Attention, le flux tournera au sud-est faisant remonter les maximas entre 10 et 16°C et une petite ondée sera à nouveau possible fin d'après-midi près de la France où en Ardenne (assez local). Le soir et la nuit suivante, temps plus calme et sec partout.