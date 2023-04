L’affaire Sarah Schlitz divise au sein de la Vivaldi

Un logo personnel qui a mis le feu aux poudres

Petit retour en arrière: ce mardi, la Commission de contrôle des dépenses électorales a décidé, à l’unanimité, d’adresser une réprimande à Sarah Schlitz.

Le problème ? Son logo personnel – soit son prénom et son nom en deux couleurs – avait été utilisé dans des communications officielles. Un logo très personnel que la N-VA a retrouvé aussi dans des communications émanant d’associations subsidiées pour des projets de lutte contre les discriminations. Ou encore dans une exposition à la Caserne Dossin…

Mardi, Sarah Schlitz s’est expliquée. Elle a parlé d’une maladresse et a également expliqué que l’utilisation de ce logo n’émanait pas d’une communication proactive: "Ce n’est pas quelque chose que j’ai demandé. Mais j’aurais dû être plus attentive à cette question".

Le document qui accable Sarah Schlitz

Coup de tonnerre ce jeudi matin. Nos confrères de la Dernière Heure révèlent que dans le cadre d’un l’appel à projet baptisé "Tant qu’il le faudra !", l’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes a publié un guide permettant aux associations comment recevoir des subventions.

Or, dans celui-ci, il est indiqué que l’organisation bénéficiant d’un subside "s’engage à faire mention du soutien". Une mention qui doit comprendre "l’utilisation des logos de l’Institut et de la secrétaire d’État".

Selon ce document, il aurait bien été demandé aux associations qu’on utilise son logo personnel. Et il a été validé par le cabinet de la Secrétaire d’État.

Fait troublant: depuis que l’affaire a éclaté, les phrases litigieuses ont été supprimées… sauf dans sa version en langue allemande.

De nouvelles explications peu convaincantes

Ce jeudi, à la Chambre, le député N-VA Sander Loones a d’abord interrogé le Premier ministre. Alexander De Croo a soutenu sa Secrétaire d’État. "Rien ne justifie la reproduction de ce type de faute", a-t-il lancé. À 18 heures, Sander Loones interpelle cette fois Sarah Schlitz spécifiquement sur cette nouvelle affaire. "Avez-vous été honnête vis-à-vis du parlement ? Avez-vous menti ou non ?"

Sarah Schlitz ne donne pas véritablement d’explications. Sur la première version du guide ? "Une négligence reconnue mardi et pour laquelle j’ai été rappelée à l’ordre."

La Secrétaire d’État estime en fait qu’elle n’est pas l’auteure du document litigieux et revient davantage sur la première polémique. Et pas spécifiquement sur ces nouvelles accusations. "J’ai présenté mes excuses et j’ai été rappelée à l’ordre. Je suis à nouveau prête à répéter ces excuses."

Des explications qui ont semé le trouble dans la Vivaldi. Suite à son interpellation, le député N-VA Sander Loones a déposé une motion demandant sa démission. La séance a alors été suspendue et une réunion des groupes de la majorité a été organisée. Une réunion "très tendue" selon un participant…

Mais une heure plus tard, les groupes parlementaires de la majorité ont décidé de ne pas procéder au vote de la motion. Elle fera l’objet d’un vote la semaine prochaine, offrant à Sarah Schlitz une semaine de sursis. "Si, dans les jours qui viennent, il y a le moindre élément matériel qui confirme qu’elle n’a pas dit la vérité, elle devra alors en tirer les conséquences", ont résumé les chefs de groupe PS et MR Ahmed Laaouej et Benoît Piedbœuf. La suite au prochain épisode ?