La baronne Myriam Ullens, tuée par son beau-fils : ces autres nobles belges, par ailleurs criminels

Dans l’histoire judiciaire, d’autres affaires ont touché des membres émérites du gotha belge. Comme quoi les pulsions morbides ne dépendent pas nécessairement du fait que le sang soit bleu ou simplement rouge.

Jugé coupable de la mort de sa voisine, la jeune Marie-Hélène Jacquet, 12 ans

En 1991, Thomas Spoelberch, 26 ans, a pris perpétuité, jugé coupable de la mort de sa voisine, la jeune Marie-Hélène Jacquet, 12 ans, à Wespelaer. La famille de l’agresseur est l’une des plus anciennes familles nobles du pays, une des trois derrière le brasseur de bière AB InBev. Le meurtre de luxure s’est produit le 10 mai 1989. Thomas, s’emmerde dans le chateau de Herkenrode à Haacht. Il va chez son voisin ami. Seule sa sœur Marie-Hélène est à la maison et elle se laisse convaincre d’aller se baigner dans le parc du château. Elle disparaît et sa famille donne l’alerte. Thomas agit de manière suspecte et a du sang sur sa chemise. Le corps nu de Marie-Hélène est finalement retrouvé sous un lit. Il y a des traces d’abus sexuels et d’étranglement avec un cordon électrique. “Je ne voulais pas lui faire de mal, juste la caresser”, se déclarera Thomas. La famille essaie d’acheter une procédure d’assises, mais les parents de la fille n’acceptent pas un étouffement de l’affaire sous prétexte que des riches lui proposent. Il est libéré en 2004. Dénudé de son titre de vicomte.

L’oncle de Mathilde emprisonné 12 mois en 2017

Ils ont beau ne pas êtres pauvres, l’argent peut rester un mobile à des chipotages. L’oncle de la reine Mathilde, le comte Henri d’Udekem d’Acoz, a été emprisonné pendant douze mois en 2017 pour fraude. Le comte a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 4125 euros, avec sursis en partie. L’affaire remonte à 2007. Henri d’Udekem d’Acoz et Hans Velle étaient suspectés d’avoir escroqué un homme d’Ingelmunster pour un montant de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ils devaient s’assurer qu’une partie de terre agricole soit transformée en terrain à bâtir. Le dossier comportait aussi une question d’héritage et une estimation d’art frauduleuse. La famille de la victime a été dépouillée à hauteur de 117 000 euros.

Henri d'Udekem d'Acoz ©Be

Escroquerie : 200 victimes pour un montant total de plus de 60 millions d’euros.

Venons-en baron belge Bauduin van Aerssen Beyeren de Liège et sa société suisse BvB Development. L’homme de 71 ans sera jugé pour appartenance à une organisation criminelle, fraude et blanchiment d’argent. La justice le suspecte d’avoir monté une escroquerie autour de sa société BvB Development SA. Celle-ci aurait fait plus de 200 victimes pour un montant total de plus de 60 millions d’euros. Le baron van Aerssen Beyeren risque en théorie plusieurs années d’emprisonnement. À l’époque, le baron aurait convaincu un groupe de Belges et de Néerlandais fortunés d’investir dans la société qui proposait des produits financiers à rendements élevés. Le baron Bauduin van Aerssen Beyeren affirmait à ses clients qu’ils pouvaient enregistrer un profit de 50 % sur leur investissement. Les investisseurs devaient toutefois déposer 500 000 euros sur un compte bancaire en Suisse. “On leur avait promis que leur argent ne quitterait pas ce compte. Mais au final, l’argent de nombreux investisseurs s’est évaporé.” Quand l’affaire éclata, le baron belge disparut de la circulation. Il a par la suite été localisé en emprisonné.

Benoît de Bonvoisin, l’acquitté

Et que penser de Benoît de Bonvoisin, fils du baron Pierre de Bonvoisin président de la Société Générale de Banque et petit-fils d’Alexandre Galopin, gouverneur de la Société générale de Belgiquela ? En 1984, à la suite de la faillite frauduleuse de la Boomse Metaalwerken, il est condamné à une interdiction d’actes commerciaux. Début 1995, le masque mortuaire et le moulage en argent des mains de Sainte Madeleine-Sophie Barat dérobés à l’occasion de la démolition de la chapelle du couvent des religieuses du Sacré-Cœur de Jésus à Jette en 1993 sont retrouvés chez Benoît de Bonvoisin. Inculpé de recel, celui-ci est condamné en février 1996 à 6 mois de prison. Il fut ensuite relaxé par la Cour d’appel de Bruxelles. En novembre 1996, il est inculpé pour escroquerie, extorsion de fonds, abus de confiance et fraude fiscale et condamné à une peine de cinq années de prison en Belgique. Toutefois il est acquitté par la cour d’appel de Mons pour l’ensemble des chefs d’accusation le 12 mai 2000.

Baron De Bonvoisin. ©Benoit Vanzeveren

Le baron belge, Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne jugé en responsables de la mort d’environ 3 000 personnes en Italie, anciens ouvriers ou habitants de quatre localités où Eternit-Italie avait ses usines.

Revenons-en à du mortel. Le milliardaire suisse Stephan Schmidheiny, 65 ans et le baron belge, Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne, âgé de 90 ans, ont été jugés, en 2012, responsables de la mort d’environ 3 000 personnes en Italie, anciens ouvriers ou habitants de quatre localités où Eternit-Italie avait ses usines. Le groupe Eternit de M. Schmidheiny a été un important actionnaire d’Eternit-Italie, de 1976 à 1986. M. de Cartier de Marchienne a été actionnaire minoritaire et administrateur d’Eternit-Italie au début des années 1970. Les deux hommes ont aussi été condamnés à verser plusieurs dizaines de millions d’euros aux diverses parties civiles. Au total, 6 000 personnes, en majorité des victimes ou des proches de victimes décédées, réclamaient un dédommagement pour le drame de l’amiante.

Les nobles ne sont pas, non plus, plus que d’autres, à l’abri de mésaventures. L’Anversois Charles-Victor Bracht était un entrepreneur belge qui s’est fait connaître à l’échelle nationale en 1978 après avoir été kidnappé et assassiné. Bracht était issu d’une famille noble allemande. Le 7 mars, Bracht est kidnappé dans un parking d’Anvers par l’électricien Marcel “Dexter” Van Tongelen qui a exigé une rançon en échange de la libération du baron. Parce que Van Tongelen n’a pas pu prouver que Bracht était toujours en vie, aucune rançon n’a été payée. Le 10 avril 1978, Bracht est retrouvé assassiné dans une décharge. Van Tongelen a été arrêté et condamné à perpétuité. Lors des interrogatoires, le preneur d’otage a insisté sur le fait qu’il avait accidentellement tué le baron après seulement deux minutes parce que Bracht a résisté vigoureusement en retirant une cagoule. En 1991, après avoir purgé une peine de 13 ans de prison, Van Tongelen a été libéré.