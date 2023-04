Un bulletin et des Pantoufles d’Or: Les Engagés évaluent le travail des ministres wallons

Le 5 avril dernier, le gouvernement wallon et les interlocuteurs sociaux et environnementaux présentait l’état d’avancement du Plan de relance, un an après un strict recentrage. "On entend l’exécutif s’autocongratuler, retient le chef de groupe Les Engagés au Parlement wallon François Desquesnes. Plus de 90% des projets seraient initiés. Mais c’est quoi, un projet initié ? Quand on creuse, on n’a pas de détail. Et toujours pas d’évaluation des mesures", regrette le député wallon. À un an et quelques mois des élections, "on n’est nulle part dans les réformes. Le gouvernement est en train de pantoufler !"