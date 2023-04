Suppression du “bonus pension” des députés : après la Chambre, le Parlement wallon ?

Une sorte de “bonus pension”, qui ne serait pas forcément illégal mais qui semble éthiquement très discutable. Et qui n’était pas pratiqué qu’à la Chambre !

Ainsi, ce mercredi matin, le Bureau élargi du Parlement flamand a annoncé qu’il ne voulait “plus aucun dépassement du plafond prévu par la loi Wijninckx”. Selon la présidente N-VA de l’assemblée, Liesbeth Homans, seule une quinzaine d’anciens députés ont bénéficié du supplément litigieux.

Quelques heures plus tard, et à quelques centaines de mètres du Parlement flamand, le scénario se répète à la Chambre des représentants.

Les Bureaux de la Chambre et l’ASBL “Caisse de pensions des députés” ont approuvé à l’unanimité une proposition de la présidente Éliane Tillieux (PS) de limiter aussi la pension des députés au plafond Wijninckx.

”De plus, nous avons sollicité les deux bureaux de consultance juridique, qui avaient déjà travaillé sur les deux autres dossiers, pour vérifier la validité juridique de ce dispositif”, nous explique Éliane Tillieux, présidente de la Chambre. “Nous voulons aussi, à l’avenir, travailler de concert avec le Service public des pensions. La récolte des données de chaque ancien parlementaire pour vérifier qu’ils ne dépassent pas le plafond est fastidieuse. Un protocole d’accord avec le Service des pensions et l’Inasti sera conclu. Il nous permettra de réagir plus rapidement pour vérifier la situation des anciens parlementaires qui perçoivent d’autres pensions.”

Le Parlement wallon va-t-il suivre ?

Il semble qu’au Parlement wallon, les députés retraités peuvent également disposer d’un tel mécanisme. Ainsi, dans le chapitre VIII du règlement relatif au régime de pension des députés wallon, on retrouve un paragraphe très similaire à celui qui a suscité l’indignation à la Chambre.

“Dès que l’affaire des compléments de pension des anciens présidents de la Chambre a éclaté, j’ai saisi le Bureau pour obtenir une analyse juridique précise de notre règlement de pension”, nous précise André Frédéric, le président du Parlement wallon (PS). “Cette analyse a été réalisée et a été soumise au service juridique du Parlement wallon. S’il y a un souci, et c’est aussi simple que cela, on le dira et on le réglera immédiatement.”