Restructuration chez Dreamland et Dreambaby: voici la liste des magasins qui vont fermer, les syndicats "sous le choc"

L'annonce d'une restructuration chez Dreamland et Dreambaby, diffusée ce mercredi matin par le groupe Colruyt, a pris le personnel, tout comme les syndicats, de court. Six magasins pourraient fermer, dont celui de Huy, et 192 emplois sont menacés.