Pensions à la Chambre: Les pensions des députés ne pourront pas dépasser la loi Wijninckx

Devant l'accumulation des informations, le Bureau, dont ce n'est pas la première réunion consacrée à ce sujet, a décidé par ailleurs de procéder le plus rapidement possible à une réforme globale du système et prévu de collaborer avec le Service Fédéral des Pensions sur un meilleur contrôle du plafond légal. Le feu vert a également été donné à un large audit de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Chambre.

Un peu plus tôt dans la journée, le Bureau du parlement flamand a décidé lui aussi de mettre un terme à ces suppléments de pension permettant de dépasser le plafond Wijninckx.