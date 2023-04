Décès de Charles-Ferdinand Nothomb : la réaction des politiques

"Bien qu'adversaires en 95, je l'ai toujours respecté et apprécié", a-t-elle déclaré sur Twitter en saluant un "homme d'Etat, passionné par l'intérêt général et animé du sens du devoir". "Il était d'une très grande culture et curiosité intellectuelle, adorait les grandes randonnées dans les bois et les débats philosophiques. Il aura marqué par ses convictions fortes la politique belge et celle du PSC de l'époque".

Originaire de la province de Luxembourg comme le défunt, Benoît Lutgen, qui prendra les rênes du cdH en 2011, a mis en avant l'amour de M. Nothomb pour sa région. Il a salué un "travailleur acharné, défenseur passionné de l'Europe et artisan de la Grande Région (BE, LU, NL et FR) et des liens entre ces pays". "Créatif, voire même artiste, il était passionné par la chose publique et cela jusqu'aux tous derniers jours. Tout au long de sa vie, il a oeuvré pour la défense des zones rurales, la Région, la Belgique et l'Europe, au service des citoyens", a-t-il ajouté.

Le président des Engagés, Maxime Prévot, a rendu hommage mercredi à Charles-Ferdinand Nothomb, ancien président du PSC, ancêtre de la nouvelle formation centriste.

"Charles-Ferdinand Nothomb aura consacré sa vie publique à la défense du bien commun et du service public, comme parlementaire, ministre, président de la Chambre ou encore président de parti", a souligné M. Prévot notant au passage les "conseils avisés avec bienveillance" que dispensait encore M. Nothomb malgré sa retraite politique.

"Il chérissait le domaine du Pont-d'Oye, Habay-la-Neuve, sa province du Luxembourg, la Belgique, l'Europe et bien au-delà. Encore récemment, il était particulièrement vigilant quant à une hypothétique septième réforme de l'Etat. Mais surtout il était vif et avant tout en dialogue avec les personnes. Charles-Ferdinand était un vrai généreux d'esprit. Un bâtisseur de ponts, à qui nous rendons hommage et témoignons notre reconnaissance", a-t-il ajouté.