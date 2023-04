"Votes truqués", "mauvais critères": les téléspectateurs contestent l’issue de “La Meilleure Friterie” sur RTL-TVI

C'est notamment cette épreuve ainsi que le déroulé de la finale qui semble diviser les téléspectateurs. Après avoir identifié le trio final, ce sont les téléspectateurs qui devaient voter en scannant un QR Code sur leur télévision. Mais c'était sans compter sur les contraintes techniques liées à l'afflux de votants quia engorgé le plateforme www.lameilleurefriterie.be !

Depuis, les réactions se multiplient et les internautes sont nombreux à crier à l'injustice. Sur Facebook, une personne commente : « Victoire obsolète, il m’a été impossible de me connecter pour voter pendant toute la durée de l’émission. Site inaccessible ». D’autres ajoutent : « Je n’ai même pas su voter pour ma région… » ou encore : « Impossible de voter du début à la fin… Juste lamentable ou plus… injuste ».

Des critères qui posent question

Pour d'autres, les critères choisis pour départager les meilleures friteries posent question: "Donc si j’ai bien compris celui qui fait la meilleure frite mais qui n’a pas su réaliser sa sauce et recaler c’est surréaliste la meilleure friterie reste quand même celui qui fait les meilleures frites”, “Vraiment du n’importe quoi je savais que ça allait faire rager d’autres gens et suis sûr qu’il y a d’autres friteries bien meilleures que ça”, peut-on lire.

Ou encore: “Je ne trouve pas ce système correct car ce sont les gens qui votent donc on ne se soucie pas de la qualité et c’est tout simplement l’établissement qui a le plus de contact qui gagnera. La preuve en est que, la friterie gagnante utilise des frites en sac en plastique alors que celles de Namur, Bruxelles, et Province Luxembourg les pèlent eux-mêmes et elles avaient toutes les 3 les meilleures notes au classement général au premier tour. Le résultat le plus juste est donc le classement du premier tour”

Même si certains contestent le concours, on ne peut nier qu'il a fait son effet. Ce dimanche midi, il fallait attendre pas moins de 40 minutes pour repartir avec un sachet du sain graal d’Al’Baraque à frites de Mouscron, les vainqueurs de la compétition. “C’est la récompense de tant de travail. On est au paradis." commentaient Nati et Benoît, les gérants.