Protéger les lanceurs d’alerte: un cadre légal pour les Communes et les CPAS

Ce mardi, les députés wallons vont donc se prononcer sur deux projets de décret wallons adaptant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour les Communes, les Provinces, les régies, les intercommunales et les CPAS. Il faut d’une part créer des canaux de signalement pour garantir la confidentialité des informations et protéger des représailles la personne qui les transmet.

Le référent

Qui peut s’instituer lanceur d’alerte dasn une Commune ? "Toute personne qui y travaille ou y a travaillé", résume le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon, qui présente les deux textes. "Ça veut dire qu’un lanceur d’alerte peut tout aussi bien être un membre du personnel qu’un ancien employé, un stagiaire ou un bénévole", précise-t-il.

On part de zéro. Il s’agit donc de créer les fameux canaux de signalement, en interne ou en externe. En interne, le canal est un "référent intégrité" qui sera désigné pour recevoir l’alerte en toute confidentialité et mener son enquête de façon indépendante. Un emploi (de référent) à temps plein ? Et donc un recrutement ? "Non. On peut comparer ça avec les personnes qui sont chargées de faire respecter la directive sur la protection des données (NDLR: RGPD). Ils font ça en plus de leurs missions de base. Ce sont des agents de niveau A ou B, ou à défaut le directeur général de la Commune", explique encore Christophe Collignon.

Limite: 10 000 habitants

L’obligation d’instaurer ce canal de signalement interne, et donc de désigner un référent, vaut pour toutes les Communes de plus de 10 000 habitants. Les plus petites entités n’y sont pas contraintes. Un canal externe est prévu par la directive européenne. C’est l’administration wallonne (SPW Intérieur et Action sociale) qui endossera ce rôle. Sauf si plusieurs petites Communes s’associent pour se partager un référent.

Question d’équilibre

La directive prévoit que les signalements doivent porter sur des violations du droit, européen et national, dans une série de domaines, comme les marchés publics, la sécurité et la conformité des produits, la santé publique, etc.

"La législation wallonne va plus loin et introduit la notion de risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement", souligne le ministre PS. Qui ne le cache pas: le concept devra encore être affiné par circulaire, rapidement, pour ne pas entrer en collision avec des éléments déjà régis par la législation actuelle. "Les conflits interpersonnels, le harcèlement moral ou sexuel, les infractions environnementales… Tout ça est déjà couvert par la législation", dit-il.

Le défi, conclut le ministre wallon, c’est de trouver le bon mix entre les différents enjeux. "On doit implémenter la directive ; on n’a pas le choix. Et heureusement qu’il y a des lanceurs d’alerte. Il faut donc les protéger, éviter les dérives, mettre en place les différents processus, sans pour autant alourdir le travail des Communes. La Région doit donc les accompagner dans cette mission complémentaire."