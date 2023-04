Près de 6.000 demandes d'allocations loyers ont été introduites

Le lancement de cette allocation de loyer et d'énergie avait été annoncé en juillet dernier par le gouvernement wallon. Elle prévoit que les ménages à revenus précaires, inscrits sur liste d'attente pour l'obtention d'un logement social depuis plus de 18 mois et contraints de louer un bien sur le marché privé, se voient attribuer une allocation de 125 euros, avec supplément de 20 euros par enfant à charge, un montant doublé pour les enfants/personnes à charge se trouvant en situation de handicap avec un maximum de 185 par mois.

Le 10 mars dernier, l'exécutif avait définitivement adopté l'arrêté relatif à l'octroi de cette allocation, avec une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier dernier.

D'après les estimations des autorités, près de 15.000 ménages wallons sont concernés par cette mesure.