Licences d’armes: "Pas question d’affaiblir notre position", martèle Willy Borsus

Les analyses des bureaux d’audit spécialisés Forensic Risk alliance et BDO n’ont pas démontré d’autre fraude que celle mise à jour en janvier. " Le système frauduleux a été mis en place par un acheteur et les auditeurs confirment les suspicions sur un montage relativement complexe", avance le ministre MR de l’Économie. Le montant serait par ailleurs bien celui évoqué en janvier: 15 millions détournés en 9 ans. La FN Herstal a déposé plainte et s’est constituée partie civile, tout comme Wallonie Entreprendre, l’outil via lequel la Région gère ses participations. La Région wallonne est en effet toujours actionnaire à 100% de l’entreprise d’armement.

L’auteur des fraudes a-t-il bénéficié de complicités ? "C’est la Justice qui le dira", souligne le ministre.

André Antoine réclame pour sa part l’audition du CEO de la FN Herstal Julien Compère et le président de Wallonie Entreprendre. "Pour bien comprendre... Je ne voudrais pas que le ministre se sente personnellement responsable de la situation. Cette audition s’impose", ajoute le député de l’opposition.

Le ministre Bosrsus s’est par ailleurs attardé sur la plainte au pénal déposée en janvier contre la FN Herstal par plusieurs associations (Amnesty International, le CNAPD, etc.), avec constitution de partie civile.

Revoir les clauses d’exportation

Les plaignants reprochent à la Région d’avoir continué à exporter des armes vers l’Arabie saoudite sur la base de licences qui ont été invalidées par le Conseil d’État.

" Ce qui fait aussi l’objet d’un examen dans le cadre d’une procédure judiciaire", note au passage Willy Borsus. Le ministre en profite pour redire sa conviction, à l’instar du secteur lui-même : "Le conflit en Ukraine nous a brutalement rappelé qu’abandonner les investissements, la recherche, l’innovation dans la défense est un chemin erroné et dangereux ".

Il insiste: lors de la prochaine négociation gouvernementale, "je mettrai sur la table le besoin de s’aligner au niveau européen sur la procédure, la consultation et les délais, en ce qui concerne la livraison de matériel qui relève de l’armement . Il n’est pas question d’affaiblir notre position".

Avant de conclure: "Le fait de se créer des difficultés complémentaires n’aide pas à faire progresser la cause de la paix et des droits de l’homme ". Bref, il faut être "volontariste", quitte à revoir les clauses d’exportation d’armes. Message: on ne fait pas la fine bouche "quand le taux d’emploi est de 65,7%, dans une région plus en difficulté que d’autres".