L’humanitaire est détenu depuis le 24 février 2022. Accusé, entre autres, d’espionnage, Olivier Vandecasteele a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet.

2. Delhaize: la réunion avec le médiateur social suspendue

La réunion entre les syndicats et la direction du groupe Delhaize en présence d'un conciliateur social, qui a commencé dès 8h00 mardi, a été suspendue peu avant 14h00, le temps que se tienne une autre réunion au sujet des commissions paritaires, a appris l'agence Belga.

Le Liégeois est actuellement premier réserviste pour le Grand Chelem parisien.

4. Poutine s’est rendu dans les régions de Kherson et Lougansk: "Important pour moi d’entendre votre opinion"

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu dans les régions de Kherson et Lougansk, respectivement dans le Sud et l’Est de l’Ukraine, pour rencontrer les militaires qui y sont déployés dans le cadre de l’opération russe déclenchée il y a plus d’un an, a annoncé mardi le Kremlin.

5. Un incendie détruit une maison à Floreffe: une dame intoxiquée, un chat mort

Un incendie d’origine apparemment accidentelle a causé de gros dégâts à une maison en l’absence de son habitante.

