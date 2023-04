Crise énergétique: pas besoin d'enchère de capacité pour l'hiver 2024-2025

L'éventuelle pénurie de 500 MW de capacité était annoncée pour l'hiver précédant l'entrée en vigueur du mécanisme CRM (Mécanisme de Rémunération de Capacité), qui vise à compenser la perte de l'énergie nucléaire, notamment via des centrales au gaz.

C'est pourquoi des préparatifs avaient été réalisés pour un "appel d'offres à faible émission de carbone". Il s'agissait d'une enchère ciblée de capacité émettant le moins de CO2 possible, avec un accent sur les batteries et la gestion de la demande. Finalement, les chiffres communiqués par Elia la semaine dernière indiquent que la Belgique n'a pas besoin de capacité supplémentaire pour cet hiver-là. "En fait, nous avons la perspective d'un excédent de 100 MW", selon la ministre Van der Straeten.

La disponibilité beaucoup plus faible des centrales nucléaires françaises n'est cependant pas terminée. Mais la demande supplémentaire qui en résulte est en partie compensée par la baisse de la consommation dans notre pays et dans nos pays voisins, notamment à la suite de la crise énergétique. Le ministre a également évoqué l'augmentation des capacités de stockage dans les pays voisins et la réduction attendue de l'arrêt des centrales nucléaires.