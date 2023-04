Avortement jusqu’à 18 semaines: le débat de retour à la Chambre

En commission, le comité d’experts chargé par le gouvernement d’élaborer un rapport sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), est venu présenter ses recommandations aux députés.

1. Prévention

Parmi celles-ci, la prévention des grossesses indésirées en étendant notamment la gratuité de la contraception au-delà de 25 ans. Selon le rapport, le nombre d’IVG est en baisse chez les plus jeunes et concerne davantage les 25-40 ans. Yvon Englert (ULB), membre du comité, rappelle que "la Belgique a un niveau bas d’IVG, soit 8 à 9 pour 1000 femmes en âge de procréer. C’est la moitié de la moyenne de l’UE: 18 pour 1000. Et dans le reste du monde, on est à 30-40 IVG pour 1000 femmes."

2. 18 semaines

La recommandation sur laquelle le débat politique se cristallise, c’est le fameux délai dans lequel un avortement peut être pratiqué. En Belgique, il est de 12 semaines après la conception (sauf pour raison médicale). Aujourd’hui, 300 à 800 femmes belges se rendent chaque année aux Pays-Bas pour avorter (le délai y est de 22 semaines). Le rapport recommande de porter ce délai à 18 semaines. "Il faut un accès égalitaire pour l’IVG tardive, aussi pour les publics fragilisés", note Kristien Roelens (UGent). Une IVG aux Pays-Bas coûterait entre 1000 et 2000€. Toutes les femmes n’ont pas les moyens de payer ou de se déplacer, pointent les experts, certains préconisant d’ailleurs la gratuité de l’IVG. Le comité assure avoir pris en compte le "développement du fœtus". "Selon les dernières données, la perception de la douleur se situe au-delà de 22 à 26 semaines", explique Yvon Englert.

3.Délai de réflexion

Aujourd’hui, entre l’annonce de la volonté d’avorter et l’acte, il y a un délai de réflexion de 6 jours. "La plupart des femmes qui désirent avorter ont bien réfléchi. Pour elles, ce temps est inutile", insiste Anne Verougstraete (VUB). Le comité recommande de supprimer toute référence à une obligation ou alors obliger à ne pas pratiquer l’IVG le même jour que la première consultation. Il faudrait aussi rayer l’obligation d’informer sur l’adoption. "Les femmes jugent cela choquant. Ce n’est pas une alternative à l’avortement."

4. Mineurs

Le comité recommande en outre d’inscrire l’autodétermination des mineures dans la loi. "Dans des hôpitaux, des anesthésistes demandent encore l’autorisation des parents."

5. Loi et sanctions

Inscrire l’IVG – sortie du Code pénal en 2018 – dans la loi sur les soins de santé, donnerait aux femmes et aux praticiens les garanties (droit du patient, etc.) de protection des lois santé, dit le rapport. Inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution est par contre une "fausse sécurité". Pour Martin Hiele (KULeuven), "sanctionner une femme qui recourt à l’IVG hors délais doit être supprimé. Si sanction il y a, c’est à l’encontre de celui qui pratique. Mais une signature manquante n’est pas la même chose qu’un délai non respecté !"

6. Formation

Les experts ont enfin ciblé la formation et la disponibilité des praticiens. "Nous ne sommes en Italie ou en France où l’accès à la pratique est empêché par la pénurie de praticiens. Mais il y a un risque." Il faudrait prévoir des incitants pour toute formation complémentaire et définir les qualités nécessaires à la pratique. "Ce n’est pas la même chose d’interrompre une grossesse à 8 ou 18 semaines." Le rapport suggère que les IVG du 2 trimestre se déroulent dans des unités spécifiques ou dans des centres adjacents aux hôpitaux.