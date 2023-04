1/ Accident ferroviaire à Lacuisine: Railtraxx réclame 300.000€ à l'automobiliste

Le jeune conducteur avait fait une terrible embardée en 2020 et sa voiture s’était retrouvée sur le toit, au milieu des voies à Lacuisine. Mais un train marchandises, arrivant à 100 k/h à Lacuisine, n’a pas été prévenu de l’accident de la voiture… et le conducteur du train se retrouve nez à nez avec la voiture sur le toit! Il faudra un km pour que le long convoi marchandises parvienne à stopper. La société de fret ferroviaire Railtraxx, qui utilise régulièrement la ligne Athus-Meuse via Bertrix et Florenville pour son transport marchandises, a vu son convoi inopérant suite à l’accident à Lacuisine. Elle réclame 300.000 € au jeune prévenu.

2/ Qui se chargera du fonctionnement du téléphérique de Huy dès octobre prochain ?

Dans 4 mois, Huy disposera à nouveau d’un téléphérique qui aura coûté 16 millions… mais la Ville ne sait toujours pas qui va l’exploiter.

3/ Transition durable, la priorité des PME wallonnes qui attendra

Plus de 50% des PME pensent que devenir plus durable permettrait de réduire leur niveau de préoccupation. Mais seulement 16% font de la durabilité une priorité.

4/ Fini le papier sur le chantier: l’entreprise Brunet, Couvin, place un QR Code sur des charpentes 2.0

Ça paraît tout bête et pourtant, ce pourrait être une première dans le secteur: Brunet place un QR Code sur ses devis et ses charpentes, pour une meilleure compréhension du projet et des plans de montage.

5/ Les hackers éthiques, ça existe, on en trouve chez Easi à Nivelles

Cette semaine se déroule à Bruxelles Cybersec Europe, le plus grand salon d’Europe consacré à la sécurité informatique. L’entreprise nivelloise Easi, fondée en 1999 et spécialisée dans les services informatiques et les logiciels pour les moyennes et grandes entreprises, y sera présente. Elle a en effet centré depuis quelques années une partie de ses activités et de ses investissements sur la cybersécurité. Trois de ses collaborateurs sont… des hackers professionnels. Des hackers "éthiques" dont le métier est de mettre à l’épreuve l’environnement informatique des clients.

6/ Sambreville : Un Toit pour l’Avenir déjà soutenu par la Région

Un Namurois projette de bâtir à Moignelée un nouveau quartier destiné à des citoyens précarisés. L’enquête publique est à présent clôturée. Sans attendre le permis d’urbanisme, la Région lui accorde déjà un coup de pouce de 200 000€.

7/ "Fake Life", un nouveau jeu vidéo créé par une dizaine de jeunes verviétois

Fake life, c’est le nom du jeu vidéo qu’une dizaine de jeunes âgés entre 6 et 12 ans de l’ASBL ReForm a créé et présentera ce mercredi 26 avril 2023, aux Temps Mêlés, à Verviers.

Le jeu s’adresse aux jeunes à partir de 8 ans et dure environ une demi-heure. Il se joue sur ordinateur ou tablette et s’inscrit dans la catégorie du roman visuel.

8/ Une première en province de Luxembourg : du foot-études 100% féminin

Depuis 2004, l’Institut St-Roch propose une option foot-études. À la rentrée prochaine, elle se conjuguera aussi au féminin à 100%. À la carte des options depuis 2004 dès la 3e année en techniques de transition, le foot-études a plus que jamais la cote à l’Institut Saint-Roch, à Marche-en-Famenne. "Pas moins de 84 élèves suivent cette option, dont 43 rien qu’en 3e, précise Pascale Lejeune, directrice de l’établissement, qui a elle-même joué au football, et était jadis professeur d’éducation physique. Ils sont coachés par 3 enseignants en éducation physique, diplômés de l’ACFF (NDLR: l’Association des Clubs Francophones de Football), et actifs comme joueur ou dans une autre fonction dans des clubs de la région."

9/ Marathon des Sables: le défi chaud de Caroline Willems

Caroline Willems va enfiler environ 250 km dans le Sahara marocain. La Saint-Hubertoise et directrice commerciale de la Foire de Libramont sera au départ du 37e Marathon des Sables le 23 avril.

10/ Ken Nkuba revient en forme au meilleur des moments: "Je n’ai pas pris les dernières semaines de manière négative"

Ken Nkuba, après être sorti de l’équipe à cause d’une suspension, a été le meilleur Zèbre à Sclessin. Il y a eu bien évidemment ce but splendide mais vendredi, Ken Nkuba a constitué un danger permanent au point de faire vivre une soirée difficile à Donnum malgré la victoire liégeoise. Des débordements en permanence, une justesse dans les centres gâchés de manière incroyable par Heymans en début de match et une rigueur défensive parfaite.