Travailleurs “transfrontaliers” en Flandre : sept fois plus de Wallons que de Français…

Rythmée par des activités organisées pour encourager les demandeurs d’emploi à postuler de l’autre côté de la frontière linguistique, cette opération remporte un certain succès et aura désormais lieu deux fois par an.

C’est que le nombre de Wallons qui traversent la frontière linguistique est en croissance constante.

Ainsi, si l’on se base sur l’Enquête 2022 sur les forces de Travail, publiée par le SPF Économie, 45000 Wallons travaillent en Flandre. En 2019, ils étaient 43000.

“La mobilité interrégionale est un enjeu important parce qu’en Flandre, on est quasiment au plein-emploi alors que du côté Wallon, il y a encore un certain nombre de demandeurs d’emploi”, résume Thierry Ney, directeur communication du Forem. “Cette mobilité interrégionale est donc un point d’attention que l’on suit depuis plusieurs années. Actuellement, on dénombre 5500 offres d’emploi en Flandre disponibles sur le site du Forem.”

Si la pratique du néerlandais a été longtemps un frein pour les Wallons, les nouvelles générations de demandeurs d’emploi n’hésiteraient pas à se rendre au Nord du pays si cela leur permet de gagner… du temps.

“Pour un certain nombre de citoyens qui habitent à proximité de la frontière linguistique, ce sont des opportunités d’emploi qui permettent de travailler sur un lieu très proche”, décrypte Thierry Ney. “Or, aujourd’hui, la mobilité est une question clé pour le demandeur d’emploi. La lourdeur des déplacements est quelque chose qui est devenu rédhibitoire, surtout pour la nouvelle génération. Les jeunes n’ont plus envie de perdre des heures dans les embouteillages ou dans les transports en commun. ”

Une mobilité favorisée

Dans l’optique d’atteindre un taux d’emploi de 80 % à l’horizon 2030, le gouvernement fédéral a décidé de favoriser, lors de son dernier contrôle budgétaire, la mobilité interrégionale.

Ainsi, l’arrêté royal portant réglementation du chômage sera modifié. Les frontières régionales ou linguistiques ne seront à l’avenir plus un motif valable pour refuser un emploi vacant.

Mais si d’aucuns estiment que le nombre de Wallons qui franchissent la frontière linguistique est encore insuffisant, il est cocasse de remarquer que peu de résidents français traversent la frontière pour travailler en Flandre.

Ainsi, selon des calculs de l’Iweps basés sur des données de l’Inami, 6495 résidents français travaillaient, l’an dernier, en Flandre alors que l’on en a dénombré 31657 dans la partie francophone de la Belgique. Le Wallon ne serait-il pas le seul à avoir peur de devoir s’exprimer dans la langue de Vondel ?