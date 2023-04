Question de Willy: J’ai signé un bon de commande pour des funérailles d’une cousine éloignée et qui n’était plus fréquentée par sa famille. J’ai fait une action en justice contre cette famille. Malgré un article de loi qui dit que même si les héritiers renoncent à l’héritage (il n’y avait rien) ils doivent honorer les frais de funérailles et des factures hôpital, la justice m’a condamné à régler la facture.

2. Des petit creux la nuit ? Vous souffrez peut-être d’hyperphagie nocturne

Aussi appelée boulimie nocturne, cette pathologie, qui touche 1,5% de la population mondiale, se traduit par une envie irrépressible de vider le frigo la nuit.

3. Pogacar vainqueur de l’Amstel Gold Race: "Impatient d’affronter Remco à Liège!"

Tadej Pogacar s’est offert son onzième succès de la saison (!) dimanche sur l’Amstel Gold Race au bout d’un solo de près de trente bornes.

4. Anseremme: un village de vacances dans l’ancienne école, avec cinéma... et discothèque

Olivier Pitance, le patron de la société Dinant Évasion (kayaks sur la Lesse), n’a peur de rien. Il a rénové l’école du Caillou à Anseremme (Dinant) pour en faire un gîte XXL, d’une capacité de 50 lits.

5. En 1975, les nettoyeuses de l’UCL viraient leur patron pour créer leur propre entreprise

C’est ce mardi que sera projeté en avant-première à Louvain-la-Neuve "Le Balai libéré, écoutez cette histoire que l’on m’a racontée". Ce film de Coline Grando est consacré au Balai libéré, du nom de l’ASBL créée par des femmes de ménage qui, au milieu des années 70, virèrent leur patron.

6. Marathon des Sables: qui sont les 45 Belges au départ de ce trail redoutable ?

Sous la canicule, dans le sable et en complète autonomie alimentaire, 45 Belges s’élanceront le 23 avril sur le Marathon des Sables et ses 250 km par étapes. Parmi eux, l’humoriste Félix Radu…

7. Un Libramontois statufie le chanteur d'AC/DC à Namur: un résultat bluffant

Brian Johnson statufié de son vivant. Dimanche matin, en présence de centaines de fans électrisés, la sculpture de pierre a été dévoilée sur l’esplanade AC/DC du Palais des Expositions à Namur.

8. Trendy Foods, le petit grossiste en confiseries a bien grandi

Trendy Foods, qui était à la base une association de petits grossistes, vient de réaliser un chiffre d’affaires d’1,5 milliard d’euros. Comment ça a été rendu possible ? On vous explique tout.

9. Notre recette de la semaine: piccata de poulet aux câpres et artichauts

Une recette solaire, savoureuse, goûteuse à souhait ! Idéal avec du riz pilaf pour que les plus gourmands puissent le napper de cette délicieuse sauce.

10. Bayo manque tant à Charleroi: "Il permet de trouver les intervalles"

Charleroi doit prier pour que l’Ivoirien soit disponible dimanche face à Genk.