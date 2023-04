Enfant battu à mort à Gand, l'oncle témoigne: "Nous sommes tous sous le choc"

Raul et sa famille étaient d'origine roumaine. L'enfant vivait avec sa mère, le petit-ami de celle-ci et sa grande sœur Yoana, qui a donc aurait donc assisté à la scène. L'oncle raconte aussi la difficulté pour la mère d'annoncer la nouvelle aux grands-parents de Raul: "Mes parents passaient beaucoup d’appels téléphoniques et d’appels vidéo avec les enfants. Mais ils n’ont pas vu Raul ces derniers mois. Ma mère demandait toujours : où est Raul ? Est-ce que je peux je lui parler ? À quoi ma sœur répondait qu’il dormait, qu’il était dehors… Elle avait toujours une excuse”.

La mère a fini par avouer. “Ne pose plus de questions sur Raul, il est mort”, ce à quoi elle a ajouté que c’était son compagnon, le beau-père de l’enfant qui l’avait battu à mort. Toute la famille est sous le choc.

Le compagnon de la mère de Raul a été arrêté aux Pays-Bas samedi 15 avril.