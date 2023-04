Ecolo préconise d'accélérer la transition écologique de l'économie en Wallonie

"La transition, la transformation - un terme utilisé par Sybille Van den Hove, administratrice de la société IBA et accompagnatrice d'entreprises - ne réussira que si elle pénètre tous les secteurs", a affirmé le co-président d'Écolo, Jean-Marc Nollet, à l'issue de ce congrès tenu à l'UMons sous la houlette du député wallon Manu Disabato.

"Il faut accélérer et généraliser cette transformation", a ajouté M. Nollet en soulignant que "la Terre (et ce qu'elle peut produire comme ressources) est la limite" et non le ciel, dans une allusion au slogan "the Sky is the limit" utilisé, selon lui, par les "économistes classiques" et les "conservateurs".

Selon Ecolo, les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) révèlent l'urgence liée au dérèglement climatique. "Et notamment de la responsabilité d'un modèle économique qui fonce droit dans le mur", selon les Verts francophones.

"De nombreuses entreprises sont déjà engagées dans la transition économique", a indiqué M. Disabato. "La Wallonie a bien avancé en la matière. Ces derniers mois, en préparation à ce congrès, nous avons rendu visite à une vingtaine d'entreprises; elles nous ont livré un message constant: elles ont besoin d'être accompagnées et soutenues pour changer", a-t-il ajouté.

Pour Ecolo, les entreprises sont des partenaires-clés, en tant que créatrices de valeurs et de prospérité pour la Wallonie, mais aussi en tant que porteuses de solutions innovantes et de progrès social. De nombreux emplois seront créés par la transition économique, et les différents acteurs économiques de la Région y gagneront en résilience, en compétitivité et en prospérité, estime le parti écologiste.

M. Disabato a cité des études qui indiquent que la transition écologique devrait créer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects en Belgique d'ici 2030. "Des projections solides indiquent une création de 100.000 emplois directs d'ici 2030 dans le seul secteur de l'économie circulaire", a-t-il dit devant un parterre de militants et de responsables du parti, mais aussi d'entrepreneurs, dont le président de l'union wallonne des Entreprises (UWE) et du conseil d'administration d'IBA, Pierre Mottet.

La secrétaire d'État bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte, a pour sa part vanté la stratégie mise en place par la Région de Bruxelles-Capitale pour susciter le verdissement des entreprises. "On a modifié les critères d'accueil des entreprises et de financement pour intégrer des objectifs sociaux et environnementaux", a-t-elle expliqué.

Ecolo compte intégrer les résultats de la réflexion en cours dans son programme électoral en vue des scrutins de 2024, selon M. Nollet.